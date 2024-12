Externí autor 2. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Herečka Yvetta Blanarovičová vzpomíná na výchovné peripetie se synem Matyášem, který ji jako dítě nejednou potrápil. Dnes však řeší jinou výzvu: touží po vnoučatech, ale Matyáš stále hledá tu pravou partnerku.

Málokdo by tipoval, že herečce Yvettě Blanarovičové už je přes šedesát let. Toto jubileum oslavila půvabná dáma vloni, nicméně zub času se na této umělkyni původem ze Slovenska vůbec nepodepsal. Ba naopak, čím je starší, tím je krásnější!

Blanarovičová se narodila na Slovensku v Bojnicích. Nejprve ve své domovině vystudovala operní zpěv a hru na housle, posléze se přesunula do Prahy, kde si k tomu ještě „přihodila” na konzervatoři hudebně-dramatický obor.

Malej, ale šikovnej

Svůj filmový debut si odbyla ve filmu režiséra Ivana Baladi Prázdniny. Pak se jí nabídky už jen hrnuly, a to především do pohádek. Stačí připomenout nezapomenutelnou čarodějnici Černavu z pohádky s názvem O princezně Jasněnce a létajícím ševci a nebo legendárního čertíka „já jsem malej, ale šikovnej” z Troškovy pohádky Princezna ze mlejna.

„Zdeněk Troška mi zavolal, že bude točit další pohádku a těšila jsem se, že mi nabídne třeba královnu. Ale on ne, že čerta. Opravila jsem ho, že čertici, a on, že ne, že čerta. Zoufale jsem vykřikla, proč mi dává mužské role. ‚Nenajdu tady většího trotla, než jsi ty,‘ řekl. Na tu větu se nedá zapomenout,“ zavzpomínala na úsměvný okamžik ve své kariéře herečka v rozhovoru pro web Český rozhlas.

Krásná herečka poctila svou přítomností také kolegy v seriálu Pojišťovna štěstí. Jak jsme zmínili ovšem už na začátku, není jen herečkou, ale také zpěvačkou, a tak jste tuto hvězdu mohli vidět zářit také v muzikálech jako jsou Carmen, Kočky, Angelika, Mata Hari a za My Fair Lady dostala ocenění Thálie.

V osobním životě Blanarovičové dělá radost její jediný syn Matyáš. Toho má s režisérem Pavlem Tomanem. Matyáš byl jako malý pěkné číslo. Žákovskou knížku zdobily samé „koule” a pro poznámku také nešel daleko. Jedničku měl prý jen z básničky.

Matyáš byl pěkné kvítko

Matyáš pak sám uznal, že by sám sebe jako dítě mít nechtěl. „Já být můj syn, tak se mlátím od pondělí do pátku vařečkou,“ píše se na webu Blesk.cz, kde zároveň dnes již šestatřicetiletý dodává, že i on někdy nějakou tu „výchovnou” schytal.

Na to, jak Matyáš své mamince drásal nervy, vzpomíná herečka dodnes. „Nevěděla jsem, co s ním mám dělat. Nakonec už jsem chtěla jít k psychologovi. Byla jsem zoufalá. Pak mi ale Matyáš řekl, že se vsadil, že bude mít samé kule. Nechal mě šílet kvůli pitomé sázce. Stejně ji nakonec prohrál, protože se mu nepodařilo dosáhnout pětky z tělocviku,“ prozradila dnes už s úsměvem na rtech krásná umělkyně.

Chtěla by být babičkou

Dnes ji totiž trápí něco jiného. Matyáš je zralý třicátník, a tak Blanarovičová loudí vnoučata. Její syn ale zřejmě stále nemůže najít tu pravou. „Už trochu tlačím na pilu. Pořád říkám, musí být hodná, musí umět vařit. Nehledej si krasavice, které nic neumějí, musí se umět postarat,” říká herečka, co dává za rady svému jedinému synovi. Do výběru mu prý ale „nekecá”. Navíc jí podle všeho spousta dívek unikne, Matyáš jí prý představí svou milou jen tehdy, pokud nabyde dojmu, že je to vážné.

Umělkyně se častokrát dostává i do komické situace, kdy si okolí myslí, že jeho přítelkyní je ona. Matyáš ji totiž často doprovází na různé společenské akce, a tak její fanoušci pojali podezření, že si herečka našla kolouška. Tajemný krasavec byl ale právě její pohledný syn Matyáš, a tak se žádná senzace nekonala.

