Pokud vás trápí nepříjemné zadržování vody a s ní spojených pár kilo navíc, netrapte se. Pomůže vám příroda. Přesněji yzop, bylinka, která zatočí také s nočním pocením. Jde v tomto směru o skutečný zázrak.

Značné aromatický

Yzop lékařský neboli Hyssopus officinalis je bylinkou, která je zcela nenáročná na pěstování. Vypěstovat ji tedy zvládne i naprostý začátečník.

Yzop hravě poznáte podle sytě fialových květů a velmi aromatické vůně. Zajímavostí této bylinky je také fakt, že všechny její květy směřují stejným směrem. Jsou si podobné jako vejce vejci.

Yzop lékařský lze považovat za naprostý zázrak, pokud jde o přínosy, které má pro naše tělo. Víte, s čím vám tato oku lahodící bylinka pomůže?

Využít ji můžete v případě, že vás trápí zavodnění organismu. Důvodem jsou její močopudné účinky a schopnost odvádět nadbytečnou vodu z těla.

To je ale pouhý začátek přínosů, které pro nás tato bylinka má. Yzop zatočí s nočním pocením, plynatostí a nechutenstvím. Na noční pocení je dokonce účinnější než stará známá šalvěj.

Zázračná bylinka

Tuto zázračnou bylinku můžete využít také v případě, že chcete posílit obranyschopnost celého těla a mít silnější imunitní systém. Yzop je vhodným přírodním lékem na všechny záněty těla. Hravě si poradí se záněty v krku a dutině ústní, využít jej můžete také k normalizaci krevního tlaku.

Yzop jako zázračná bylinka:

Vyléčí kašel a astma, poruchy trávení a žaludeční obtíže už také nebudou představovat žádný problém. Yzop zatočí i se střevními infekcemi. Díky močopudným účinkům se stává vhodným lékem na záněty močových cest, poradit si pak tato zázračná bylinka dokáže také s nepříjemnou zácpou.

Yzop má mírně laxativní účinky, které změkčí stolici a pomohou vyprazdňování. Yzop lze konzumovat různými způsoby. Můžete si z něj vyrobit víno.

Do libovolné lahve dejte nasekaný yzop, zhruba do jedné čtvrtiny a zalijte to libovolným vínem.

Nechte přibližně 2 týdny macerovat a přeceďte. Poté si vždy nalačno dejte každý den malý pohárek. Pokud nemáte rádi alkohol, vyrobte si yzopovou vodu.

Na její výrobu bude zapotřebí kromě yzopu také 30 g anděliky, mařího listu, rozmarýny, majoránky, pelyňku, mátového listu, mateřídoušky a 45 g šalvěje. Všechny byliny vložte s 2,5 l akvavitu do velké nádoby, kterou na 2 týdny umístíte na přímé slunce.

Poté směr přefiltrujte a rozdělte do malých lahviček. Užívejte dle potřeby. Yzop kvete v letních měsících, nejlepší dobou pro jeho sběr je červen. Sbírejte květy a listy.

Zdroje: www.bylinkyprovsechny.cz, www.fyto-kosmetika.cz, www.salveo.cz