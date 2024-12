Externí autor 1. 12. 2024 clock 3 minuty gallery video

Píše se rok 1993, usměvavá dívenka s rozpuštěnými vlasy sedí v lavici základní školy. Z fotografie na nás hledí upřímné oči a nesmělý úsměv. Poznali byste v ní jeden z nejvýraznějších hlasů české hudební scény?

Je to až neuvěřitelné, jak ten čas letí! Její cesta ke slávě začala před dvaceti lety, kdy se zúčastnila historicky první řady pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar. Od té doby vydala řadu úspěšných alb a stala se respektovanou umělkyní, která si jde vlastní cestou.

Od tenisu k hudbě

„Závodně jsem hrála tenis a byla zvyklá, že po vítězství obvykle může přijít i prohra,“ vzpomíná zpěvačka v rozhovoru pro Novinky.cz na své začátky. Málokdo totiž ví, že než se vydala na dráhu profesionální zpěvačky, věnovala se aktivně sportu. Možná právě tato průprava jí dala disciplínu a vytrvalost, které později zúročila v hudební kariéře.

Když v roce 2004 vstoupila do soutěže Česko hledá SuperStar, okamžitě si získala srdce diváků. Její interpretace písně Ironic v semifinále soutěže patří dodnes k nezapomenutelným momentům české televizní historie. „Byla jsem u vytržení z představy, že bych si opravdu mohla splnit sen a živit se hudbou,“ přiznává.

Rodinná tragédie

Ve čtrnácti letech přišla o maminku, což významně ovlivnilo její život i tvorbu. „Se smrtí smířit nejde se. Můžete se snažit sebevíc, můžete si v sobě uklidit, vyříkat si všechno i v rámci rodiny, jenže prostý fakt, že milovaný člověk není, neobejdete.“

Ani vstup do světa showbyznysu nebyl pro mladou dívku jednoduchý. „Po soutěži nastalo trochu psycho, popularita šla do neuvěřitelného extrému. Došlo to až tak daleko, že jsem někdy ani nesebrala odvahu vyjít na ulici,“ přiznává. Přesto se nevzdala a postupně našla svůj vlastní hlas. „Trvalo několik let, než jsem se přestala schovávat. A když už se zdálo, že humbuk ustává, vyšlo napovrch, že žiji se ženou, a vše nabobtnalo nanovo. Naštěstí ne na dlouho.“

Těžké začátky

Dnes říká, že není nic divného si během života vyzkoušet chození s kluky i holkami. „Lidé se rodí s různým cítěním. Existuje sice pomyslný střed, ale příklon na jednu či druhou stranu může někdy nastat až v průběhu života. Stejně tak má někdo dané jasné umístění na jedné či druhé straně už od dětství. Já jsem se vždycky ráda obklopovala muži. Jenže odmala jsem cítila, že s ženami je mi lépe,“ říká zpěvačka, jejíž první singl Delfín se stal okamžitým hitem a dodnes patří k nejznámějším českým písním.

Následovaly další úspěšné skladby jako Voda živá, Hříšná těla, křídla motýlí nebo Svatá Kordula. Album Spousta andělů se stalo jedním z nejprodávanějších českých alb roku 2004.

Na vlastní cestě

Navzdory očekáváním se nevydala cestou komerčního popu. „Vždycky jsem měla v hlavě, že nikdy nechci dělat hudbu, které sama nevěřím, protože bych do ní neměla co přinést,“ vysvětluje své rozhodnutí. Její alba jako Na radosti nebo Dvě slunce tak ukazují umělecký vývoj a osobitý styl.

Poznali jste? Jistě to bylo hned! Ano, tou malou školačkou na fotografii je Aneta Langerová – vítězka první řady České SuperStar, která letos slaví dvacet let na hudební scéně. Z plachého děvčete vyrostla sebevědomá umělkyně, která si vydobyla respekt kritiků i fanoušků a stala se jednou z nejvýraznějších osobností české hudební scény.

Zdroj: Youtube

Zdroje: prozeny.blesk.cz, www.novinky.cz