V dnešní moderní době, kdy všichni nosíme své platební karty uložené v mobilních telefonech, je placení v hotovosti spíše výjimkou. Přesto existují věci, za které bychom hotovostí skutečně zaplatit měli. Víte, které to jsou?

Platby v hotovosti

Se stále se měnící dobou je běžnější, že namísto hotovosti platíme vše mobilem nebo kartou. Přesto se tento způsob placení ne vždy vyplácí. Existují věci, za které je opravdu lepší platit mincemi a bankovkami než kartou. Za které věci bychom měli platit v hotovosti?

1. Pokud často vracíte zakoupené zboží, rozhodně se vám vyplatí jej platit v hotovosti. Mnoho lidí si věci v obchodě odmítá zkoušet, vracení zboží zakoupené v hotovosti je snazší.

2. V případě, že se chystáte utrácet na dovolené, je lepší platit v hotovosti. Důvodem jsou poplatky, které jsou s placením kartou v zahraničí a převodem peněz na místní měnu spojené. Používání hotovosti vám také může pomoci vyhnout se nadměrnému utrácení.

3. Nákupy přes internet. Pokud rádi nakupujete přes internet, plaťte kartou pouze u ověřených prodejců. U neznámých prodejců použijte hotovost, jinak vám hrozí zneužití citlivých informací spojených s vaší osobou.

4. V případě, že tankujete palivo do svého vozu, používejte hotovost. Důvodem je mnohdy nižší cena, kterou za palivo zaplatíte.

Toto nikdy neplaťte kartou

5. Platit v hotovosti byste měli i v restauracích. Důvodem je vědomí svého rozpočtu, který chcete za objednané jídlo utratit. Platby kartou jsou v tomto ohledu mírně matoucí.

6. Pokud chcete přispět na dobrou věc v podobě charitativního daru, dejte jej v hotovosti. Jen tak budeme mít jistotu, kam váš dar míří.

7. V hotovosti byste měli platit také za produkty obsažené v prodejních automatech. Jen tak máte nad svými výdaji dostatečnou kontrolu.

8. Každodenní výdaje jsou také tím, za co je lepší platit v hotovosti. „Malé nákupy, jako jsou potraviny, by měly být prováděné v hotovosti," řekl Michael Collins, profesor financí na Endicott College v Massachusetts. „Je to proto, že množství vydaných peněz je minimální a použití hotovosti odrazuje lidi od impulzivních nákupů."

9. Pokud potřebujete zahradníka nebo uklízečku, je lepší za tyto služby zaplatit v hotovosti. Důvodem jsou možné slevy, které vám poskytovatel těchto služeb může za platby v hotovosti nabídnout.

10. Pokud rádi jíte v restauracích, dávejte spropitné číšníkovi či servírce v hotovosti. Budete tak mít jistotu, že vaše peníze jako poděkování dostane ten, komu je chcete dát.

