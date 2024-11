Externí autor 7. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Kočky jsou známé svou nezávislostí a tajemnou povahou. Přesto si dokážou vytvořit silné pouto ke „svému“ člověku. Jak dlouho ale vydrží vzpomínka na milovaného páníčka, když se jejich cesty rozdělí? Překvapivě to může být i celý život! Nevěříte?

Mnozí si myslí, že kočky jsou chladné a vypočítavé. Nové výzkumy ale ukazují, že jejich citová vazba k člověku může být stejně silná jako u psů. Záleží především na tom, jak se k nim jejich lidský společník chová.

Kočičí mozek není žádné ořezávátko

I když se to může zdát překvapivé, kočičí mozek je skutečný zázrak přírody. Přestože tvoří pouhé 1 % hmotnosti jejich těla, v mozkové kůře obsahuje úctyhodných 300 000 neuronů. To jim umožňuje nejen efektivně lovit myši, ale také si pamatovat důležité životní zkušenosti a vytvářet si pevné vazby.

„Kočky mají mnohem sofistikovanější systém paměti, než si většina lidí myslí,“ vysvětluje veterinář Rijah Calooh. „Jejich mozek funguje podobně jako lidský – ukládá si vzpomínky podle důležitosti a emočního náboje.“

Tři druhy kočičí paměti

Stejně jako lidé, i kočky mají různé typy paměti:

1. Krátkodobá paměť: trvá maximálně 16 hodin a pomáhá kočkám pamatovat si nedávné události, například kde naposledy viděly myš nebo kam si schovaly oblíbenou hračku.

2. Střednědobá a dlouhodobá paměť: zde se ukládají důležité životní zkušenosti a vzpomínky na významné události či osoby. Tyto vzpomínky mohou přetrvávat měsíce i roky.

3. Epizodická paměť: to je možná nejzajímavější typ paměti, který kočkám umožňuje spojovat si konkrétní události s časem a místem. Právě díky ní si pamatují, že krmení dostávají každý den v sedm ráno.

Láska se zapisuje hluboko do paměti

Kvalita vztahu mezi kočkou a člověkem je naprosto klíčová pro to, jak dlouho si kočka svého majitele bude pamatovat. „Pokud kočka zažívá s člověkem především pozitivní zkušenosti – mazlení, hru, pravidelné krmení – vytvoří si v mozku silnou pozitivní asociaci, která může vydržet celý život,“ tvrdí experti.

Naopak negativní zkušenosti, jako je zanedbávání nebo dokonce týrání, se kočky snaží vytěsnit. Je to jejich obranný mechanismus. A pokud se dostanou do lepšího prostředí, mohou na špatného majitele relativně rychle zapomenout.

Věk hraje důležitou roli

Zajímavé je, že schopnost zapamatovat si člověka souvisí i s věkem kočky:

- Koťata do 6 měsíců si vytvářejí první významné vazby

- Mladé kočky (do 2 let) se snáze adaptují na změny

- Dospělé kočky mají nejstabilnější paměť

- Seniorní kočky mohou trpět obdobou „kočičí demence“

Jídlo jako základ vztahu

„Nikdy nepodceňujte sílu pravidelného krmení,“ zdůrazňuje Rijah Calooh. „Kočky si velmi dobře pamatují, kdo je jejich zdrojem potravy. Je to evolučně zakódované – v přírodě je přežití závislé na spolehlivém přístupu k potravě.“

Proto se také doporučuje, aby v novém domově krmil kočku především její nový majitel. Vytvoří si tak s ní silnější pouto a kočka si ho rychleji zapamatuje jako „svého“ člověka.

Jak dlouho tedy trvá zapomínání? Jednoznačná odpověď neexistuje. Obecně platí, že při silném pozitivním poutu měsíce až roky, někdy celý život. Při běžném vztahu jen několik měsíců a při negativních zkušenostech pouhé týdny. „Kočky jsou mnohem citlivější a věrnější, než si myslíme. Když jim dáme lásku a péči, kterou si zaslouží, odmění nás celoživotní oddaností a místem ve své paměti,“ uzavírá veterinář.

Zdroje: www.rac1.cat, ct24.ceskatelevize.cz