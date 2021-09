Zvrhlé večírky na dvoře Ludvíka XVI.: Měla Marie Antoinetta poměr se ženami?

Marie Antoinetta nesnášela nudu.

Foto: Profimedia.CZ

Král Slunce Ludvík XIV. proslul okázalými slavnostmi, při kterých se jedlo, pilo a tančilo klidně několik dní v kuse. Na večírky si potrpěl i jeho nástupce Ludvík XV., jenž nevynechal příležitost, aby zabavil své půvabné metresy. Když ale na trůn nastoupil jeho vnuk Ludvík XVI., zdálo se, že se Versailles ponoří do ticha a nudy. To by se ale nesměl oženit s Marií Antoinettou.