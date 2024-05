Hlavolamy a kvízy jsou skvělým způsobem, jak si ověřit svůj postřeh a zároveň učinit dobrou věc pro svůj mozek. Jen tak můžete předcházet vzniku degenerativních onemocnění a udržet mozek v kondici po dlouhá léta. Najdete číslo, které v řadě ostatních čísel chybí?

Trénink mozku

Pro mozek platí heslo "používej nebo ztratíš". To podle odborníků v praxi znamená jediné. Mozek je nutné neustále trénovat.

Jakmile mozek nebudeme dostatečně zatěžovat, velmi rychle přijdeme o hlavní benefity, které nám tento orgán dává. Začneme zapomínat a kognitivní funkce budou degenerovat. Náš mozek takříkajíc zakrní.

Mozek potřebujte stejnou péči jako jakýkoliv jiný orgán našeho těla. Pokud se o mozek nebudeme řádně starat, začně chřadnout. Následkem této degenerace budou vznikat choroby s tím spojené. Hrozbou může být například Alzheimerova choroba. Alzheimerova choroba je nejčastějším typem demence.

Jedná se o progresivní onemocnění, které začíná mírnou ztrátou paměti a může vést až ke ztrátě schopnosti vést rozhovor a jakýmkoliv způsobem reagovat na své okolí.

Alzheimerova choroba je hrozbou, které bychom se měli snažit přecházet. Postihuje části mozku, které jsou zodpovědné za myšlení, paměť a jazyk. Lidé trpící tímto onemocněním to rozhodně nemají snadné.

Zkuste si náš rébus!

Alzheimerova choroba ochromí člověka natolik, že není schopný vykonávat běžné každodenní činnosti. Předpokládá se, že do roku 2060 bude tímto onemocněním postižených až 14 miliónů světové populace.

Dobrou zprávou je, že před vznikem degenerativních chorob se můžeme chránit. Tím, že nenecháme mozek chřadnout a neustále jej budeme trénovat. Jedním ze způsobů, které jsou v tomto směru velice účinné, jsou hádanky, hlavolamy a kvízy.

Vyzkoušet si to můžete hned teď za pomoci našeho zábavného kvízu. Na zdánlivě obyčejném obrázku jsou dvě řady různých čísel. Vaším úkolem je dopočítat cifru schovanou za otazníky.

Zvládnete to? Pokud si myslíte, že ano, nastavte si časovač svých hodinek na 20 vteřin a zbystřete všechny své smysly. Jde o jedinečný tréninku mozku, kteří pokoří jen ti nejlepší. Budete patřit mezi ně?

V okamžíku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste číslo, které v horní řadě chybí, dopočítali, pak vám gratulujume. Právě jste se zařadili mezi jedince, kterým to myslí rychle a nemají problémy zapojit logiku. Je to znamení, že vaše kongnitivní funkce jsou ve skvělé formě. Pokud ale stále nevíte, jaké číslo doplnit, nebojte. My vám to řekneme.

Číslo spodního řádku získáme vždy druhou mocninou čísla nad ním, od kterého odečteme opět cifru prvního řádku. Pro příklad: Druhá mocnina čísla 3 je 9. Od 9 je nutné odečíst cifru v horním poli, v tomto případě je to naše trojka. 9-3 = 6. Takto pokračujeme každým číslem daného sloupce. Tedy druhá mocnina 8 je 64. 64 – 8 = 56. Stejnou logiku použijeme také v případě chybějícího čísla. Můžeme si pomoci rovnicí:

x^2 - x = 20

x^2 - x - 20 = 0

x = 5

Výslednou cifrou je tedy číslice 5.

