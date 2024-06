Pokud máte bystrý postřeh a rychle vám to pálí, pak rozhodně nikam neodcházejte. Přinášíme vám jedinečný kvíz, se kterým dokonale potrénujete své kognitivní funkce. Najdete na obrázku 3 šestky?

Aktivní mozek

Abychom si udrželi vitalitu do pozdního věku, je nutné trénovat nejen své tělo, ale také mozek. Právě ten je nezbytnou součástí dlouhotrvající vitality.

Kvíz na trénink kognitivních funkcí: Najdi 3 šestky

Pravidelným tréninkem mozkových buněk si udržíte schopnost bystrého myšlení a také schopnost zapamatovat si či naučit se nové věci.

Tímto způsobem můžete předcházet nejen vzniku degenerativních onemocnění, které se s přibývajícím věkem stále častěji objevují, ale uděláte mnohé v prevenci Alzheimerovy choroby. Ta je formou demence, které může nemile ovlivnit život nemocného i jeho blízkého okolí.

Alzheimerova choroba je progresivním onemocněním, které začíná mírnou ztrátou paměti a které může vést až ke ztrátě schopnosti jakkoliv reagovat na okolí.

Nejznámějším rizikovým faktorem Alzheimerovy choroby je věk a samozřejmě nezdravý životní styl. Ten však nezahrnuje pouze nedostatek pohybu a špatné stravování, ale také nedostatek cvičení pro náš mozek.

Potrénujte své kognitivní funkce!

Odborníci se shodují, že nejlepší prevencí Alzheimerovy choroby a dalších forem demence je udržování optimální mozkové aktivity. Laicky řečeno to znamená, že je nutné mozek neustále namáhat a nutit jej pracovat.

Je tedy třeba věnovat se činnostem, které nás nutí přemýšlet, jako jsou křížovky, hádanky, kvízy a také učení se novým koníčkům.

Jeden takový kvíz vám přinášíme i my. Jde o cvičení, se kterým dokonale poténujete kognitivní funkce a zlepšíte své myšlení. Náš kvíz rozhodně musíte vyzkoušet. A o co v něm jde? Na obrázku plném číslem od 0 do 9 musíte během 8 vteřin najít 3 šestky.

Tak co, jdete do toho? Pokud ano, na nic nečekejte a hurá do práce. Nastavte si časovač svých hodinek na námi požadovaný čas, znovu se zameřte na obrázek a projděte si všechna vyobrazená čísla.

V okamžiku, kdy se časovač vašich hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste 3 šestky v našem zábavném kvízu objevili, pak si gratulujte. Vaše kognitivní funkce jsou ve skvělé formě. Pokud ale stále nevíte, kde se šestky nachází, nezoufejte. My to víme a rádi vám to sdělíme.

První šestka je v prvním řádku od shora jako devátá zprava, druhá se nachází ve čtvrtém řádku jako třetí zprava a poslední šestku najdete v pátém řádku od shora jako šestou zprava. Už je vidíte?

