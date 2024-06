Jak jste na tom s bystrostí, logikou a myšlením? Zvládli byste zábavný rébus k procvičení postřehu? Pokud si myslíte, že ano, rovnou si zkuste ten náš. Najdete na ulici schovaného koně?

Zdraví našeho mozku

Odborníci se shodují, že pro mozek je velice důležité pravidlo „používej nebo ztratíš“. To znamená nutit mozek neustále do práce a dodávat mu podněty hodné přemýšlení. Jakmile to neuděláme, začně vás mozek ochabovat a vy budete v ohrožení degenerativních chorob.

Z tohoto důvodu je nutné tlačit mozek k pohybu. Zapojit naplno mozkové závity a využívat mentálních cvičení k jeho procvičení. Odborníci se shodují, že lidé, kteří se věnují intelektuálním činnostem a praktikují logické hry a hádanky, méně zapomínají a degenerativní onemocnění je obcházejí obloukem.

Jedním ze cvičení, které vám v tomto směru může výrazně pomoci, jsou hádanky a zábavné rébusy. Ty jsou pro práci s mozkem jako dělané. Nutí nás přemýšlet, analyzovat, logicky zvažovat a hlavně hledat a najít správné řešení.

Abychom zlepšili své myšlení a všechny kognitivní funkce, je třeba řešit konkrétní úkoly. Právě ty jsou nejlepším tréninkem pro náš mozek, který bude přínosem i dalších oblastech života.

Pokud vám na zdraví vašeho mozku záleží, pokud si přejete být fit a vitální i v pokročilém stáří, pak je nutné začít hned. Třeba tím, že si vyzkoušíte náš zábavný rébus k procvičení postřehu. O co v tomto rébusu vlastně jde? Najít na obrázku ulice schovaného koně.

Najdete koně?

Cílem každého rébusu je zapojit mozek naplno a za jeho pomoci najít správné řešení. To se vám však v našem rébusu na cvičení mozku musí podařit v časovém limitu pouhých 7 vteřin. Dáte to?

Najdete zvíře skryté na obrázku?

Zdroj: Youtube

A co na obrázku vlastně vidíme? Na obrázku vidíme ulici stoupající do kopce, několik různých domů, ochody, kamený plot nebo auto. Mezi těmito podněty se pak nachází výzva, která čeká na vaše odhalení.

Vaším úkolem je na obrázku ulice najít schovaného koně. Ten tam skutečně je, jen čeká, až ho najdete a až nám také sdělíte, kde přesně se nachází. Snadné to nebude. Musíte být obzvláště pozorní a nenechat si mezi prsty proklouznout žádný důležitý detail.

Pokud to ale zvládnete a náš zábavný rébus rozluštíte, můžete si být jistí, že váš mozek nikdy nezestárne, pokud mu v pravidelných intervalech poskytnete podobné podněty k zamyšlení. VLOŽIT

V okamžiku, kdy se časovač hodinek zastaví, zastavte se spolu s ním. Pokud jste koně schovaného na obrázku objevili, pak vám gratulujeme. Pokud stále nevíte, kde se kůň nachází, nezoufejte. Rádi vám to sdělíme. Stačí se podívat na obrázek níže, kde je kůň označený červeným kroužkem.

close info pinterest zoom_in Vidíte koně?

Zdroje: www.jagranjosh.com, www.thesun.co.uk, timesofindia.indiatimes.com