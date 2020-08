Zmizení stovky lidí osady Roanoke: Zbyl pouze tajemný vzkaz vyrytý v kůře stromu

Možná jste se ve škole učili, že první americkou kolonií je Jamestown, založený roku 1606. Pravdou však je, že prvními osadníky Ameriky byli Angličané o dvě desítky let dříve, přesněji roku 1587. Co se s nimi však několik let poté stalo, to dodnes nedokážeme s jistotou říct.

První pokus o osídlení amerického ostrova Roanoke proběhl už v roce 1584. Zanedlouho ji však osadníci museli opustit kvůli neshodám s původními obyvateli a také kvůli nevhodným klimatickým podmínkám. Roku 1587 byl uskutečněn pokus druhý. Na ostrov tak s hlavním zakladatelem, kapitánem Johnem Whitem (1540-1593) připlouvá celkem 117 lidí. Ti však o několik let později zmizí jako pára nad hrncem.

Tento ostrov má ještě jedno prvenství, kromě titulu první založené osady na americkém kontinentu. 18. srpna 1587 se zde narodila Virginia Dare, zřejmě první dítě narozené v Americe anglického původu. Po nějaké době na ostrově musel kapitán White kvůli nedostatku zásob odjet zpátky do Anglie. To ještě netušil, že osadníky viděl naposled. Tři roky musel čekat na návrat, jelikož královna zastavila lodní dopravu. Zrovna totiž zuřila válka mezi Anglií a Španělskem. Lodě byly konfiskovány pro válečné účely. Když White po třech letech dorazí zpátky na ostrov, najde ho úplně opuštěný. Vyděšený kapitán prohledává místo zmizení a vidí, že veškeré věci nechali obyvatelé na místě, jakoby museli rychle utéct.

Jedinou zanechanou stopou byla písmena „CRO“ a slovo „CROATOAN“ vyřezaná do stromů. To mohlo znamenat mnoho věcí. Kapitánu Whitovi se celá situace zdála zvláštní a děsivá, jelikož řekl osadníkům, že záchranné znamení při jejich nutném přesunu je symbol kříže. Slova nejpravděpodobněji znamenají zkratku a název sousedního kmene indiánů Croatan. Jestli za nimi osadníci utekli a proč, to s určitostí nikdo nedokáže říct.

Pravda se zdála být jasná roku 1608, kdy mírumilovnou teorii o přemístění kolonie k sousednímu indiánskému kmeni narušil náčelník kmene Powhatan. Ten tvrdil, že všechny členy povraždil. Přesto mají nynější osadníci bývalého kmenu Croatan (nyní Lumbee) evropské rysy, anglická jména a navíc uznávají, že jsou potomky osadníků Roanoke. Proč si původní obyvatelé ostrova nechali ve své domovině všechny věci? Utíkali snad před něčím?

Ve 20. století byly objeveny tzv. kameny Dare. Na nich byly údajně vyryty texty od dcery samotného kapitána Johna Whita. Psala o tom, jak se počet osadníků zmenšoval z důvodu bojů s nemocemi a šarvátkami s ostatními kmeny. Další teorie hovoří o kanibalech či o zpečetění osudu osadníků anglickou královnou, konkrétně Alžbětou I. Byl snad první kmen v Americe snězen? Nebo byl obětí vládních intrik za účelem kontroly anglické expanze? Mohlo být zmizení osadníků zapříčiněno vraždou na objednávku? Nikdo neví. Zmizení celkem 117 lidí z osady Roanoke je dodnes velkou záhadou.