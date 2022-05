Video: Vědci našli záhadnou cestu do oceánu. Mohla vést k vyspělé civilizaci

Elena Velímská

Cesta ze žlutých cihel

Že je Matka příroda velká umělkyně a svými díly dokáže zamotat hlavu, se badatelé přesvědčili už mnohokrát. Tentokrát to bylo v hlubinách oceánu, kdy je vedla silnicí vydlážděné žlutými cihlami… Vede do země Oz, Atlantidy, nebo ji vydláždila neznámá vyspělá civilizace?

E/V Nautilus na dně oceánu

Mezinárodní tým vědců navázal na úspěšnou expedici Luʻuaeaahikiikekumu, která loni v říjnu zmapovala do té doby neznámé havajské podmořské pohoří Liliʻuokalani Ridge. Na dně středního a západního Tichého oceánu leží tisíce hor a sopek, jichž záhadné rozmístění ani geologický původ dosud nebyly objasněny. Letošní výprava pod názvem Ocean Exploration Trust Hawaiʻi opět poslala na dno moře průzkumníka E/V Nautila, aby sbíral další cenné informace v původním domově Havajců, tentokrát Papahānaumokuākea, dnes mořské národní památce a největší chráněné oblasti na světě. A pilný průzkumníček badatele překvapil. Tedy ne přímo on, ale mořské dno.

Dílo pradávného cestáře přetrvává tisíciletí

Když Nautilus pátral na horském hřebeni severně od Havajských ostrovů okolo tři tisíce metrů pod hladinou, narazil na podivuhodný útvar, který vědcům vyrazil dech. A nejen jim. Výzkumníci totiž poskytují pravidelně živé „vstupy“ z objevování této mořské divočiny. Na YouTube se podělili i o nedávné záběry, které jim poslala jejich „ponorka“, kterou řídí ze souše. Je na nich pradávné vyschlé jezero na hoře Nootka. Přestože leží v hlubinách, vypadá, že je skutečně suché. „… cesta ze žlutých cihel? Do země Oz?“ je slyšet na záznamu hlas jednoho z vědců. „To je cesta do Atlantidy,“ ozývá se další. „To je bizarní,“ komentuje jiný člen týmu. „Děláte si srandu? To je šílené…“ míní jiný. „To je paráda!“ ozývá se další nadšený vědec. Úkaz nazvali „Cesta ze žlutých cihel“ jako odkaz na román a film Čaroděj ze země Oz (1900, 1939).

Tak kam tedy záhadná cesta vede?

Tento zajímavý útvar ve skalním podloží skutečně vypadá jako cesta vydlážděná kostkami pravidelných tvarů, které vytvořila lidská ruka, jako cesta do neznámého podmořského světa. Je to ale „jen“ sopečná rozlámaná hornina, krusta. Vědci se domnívají, že vznikla během opakovaných sopečných erupcí a následném zchlazování hornin. Zklamání? Asi ano. Mnozí se třeba těšili, že byly konečně objeveny pozůstatky záhadné civilizace…

Badatelé dále na havajském mořském dně shromažďují vzorky, aby mohli určit stáří a geologický původ těchto hor a sopek. Předpokládají, že podobné krusty můžou být domovem rozmanitých ekosystému, kde žijí neznámé korály a jiné živočišné druhy. Z této obrovské chráněné podmořské oblasti probádali zatím jen nepatrnou část. Cestu do hlubin Země asi nenajdou, ale určitě zase narazí na něco zajímavého. Nemusí to přeci být bomba. Vždyť i „obyčejný“ obrázek nebo plastika z oceánské galerie potěší.

