Případ kyanidového vraha: Nebezpečného psychopata se stále nedaří dopadnout

Vzali si lék, aby se jim ulevilo. Místo toho si podepsali rozsudek smrti. Chicagské policii se dodnes nepodařilo dopadnout pachatele, který v roce 1982 nasypal jed do tablet a způsobil smrt sedmi lidí.

Dvanáctileté Mary Kellermanové nebylo ráno dobře. Trápila ji horečka a cítila, že na ni leze rýma nebo chřipka. Bylo 29. září 1982 a dívka netušila, že ještě téhož dne zemře. Sáhla po Tylenolu, což byl tehdy jeden z nejběžnějších léků proti bolesti a zvýšené teplotě. Spolkla tobolku, ale záhy se jí ještě přitížilo a krátce poté zemřela. Toho dne v chicagských nemocnicích zemřeli za stejně podivných okolností další tři lidé.

Hrozba z regálu

Při pitvě nebožtíků se ukázalo, že jejich smrt má na svědomí kyanid draselný. Policisté brzy zjistili, že zdrojem otravy jsou kapsle Tylenolu. Následovala rozsáhlá akce, která neměla obdobu. Výrobce musel z amerického trhu stáhnout veškerá balení, a protože šlo o velmi rozšířený lék, šlo o zboží v hodnotě kolem 100 milionů dolarů.

Varování před Tylenolem se obratem objevilo v televizi i v tisku, ulicemi křižovali policisté a pomocí megafonů varovali obyvatele, aby se zabijáckých léků ani nedotýkali. Přesto mrtvých přibývalo. Situace se uklidnila až po několika dnech, kdy policie evidovala sedm obětí.

Brzy se ukázalo, že ke kontaminaci léků nedošlo při výrobě, ale až v obchodech. Pachatel si vždy koupil několik balení, doma do tobolek přisypal jed a krabičku odnesl zpět do obchodu, kde ji nenápadně vrátil do regálu. To potvrdily i masivní kontroly stažených léků. Našlo se několik dalších lahviček s jedem, které čekaly na svou oběť.

Zpackaná vražda

Krátce po vypuknutí aféry dostal výrobce Tylenolu dopis, v němž anonym požadoval milion dolarů, pak s otravami přestane. Agenti FBI brzy vypátrali, že jeho autorem je James Lewis z New Yorku. Ten však vypověděl, že chtěl jen využít příležitost ke snadnému zbohatnutí. Za vydírání dostal 20 let, ale skutečný lékárník-zabiják stále unikal.

Dalším podezřelým se stal Roger Arnold, kterého udal barman Marty Sinclair. Policie sice Arnoldovi nic nedokázala, přesto v něm lidé viděli masového vraha. Arnold se časem psychicky zhroutil a rozhodl se Sinclairovi pomstít. Místo něj však omylem zastřelil Johna Stanishu a za vraždu ho soud poslal za mříže na 30 let.

Odsouzených bylo v případu dost, přesto není dodnes jasné, kdo kyanid do léků nasypal. FBI případ znovu otevřela v roce 2009, o dva roky později se v jejím hledáčku ocitl Ted Kaczynski, známý terorista s přezdívkou Unabomber, který je za mřížemi od roku 1996. I ten však rázně odmítl, že by měl s otrávenými tobolkami Tylenolu cokoli společného.