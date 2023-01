V době, kdy se sonda NASA Mars Curiosity usazovala v nové výzkumné oblasti Kimberley, se stalo něco zvláštního. Náhodou vyfotografovala okolní krajinu a zachytila tak nejen panoramata hor, ale také světlou skvrnu připomínající táborový oheň. Je důkazem, že i na rudé planetě žijí milovníci špekáčků?

Stalo se to 2. a 3. dubna roku 2014. Jakmile NASA snímky z pravé navigační kamery zveřejnila, okamžitě vyvolaly rozruch. „Je jasně vidět, že světelné paprsky směřují vzhůru. To může naznačovat, že v útrobách Marsu existuje inteligentní život, který používá oheň nebo reflektory jako my,” tvrdil nadšenec do UFO Scott C. Waring. „Při bližším pohledu je jasné, že má ploché dno a stoupá nahoru, kde se rozptýlí.”

Sociální sítě byly doslova zahlceny spekulacemi, co rover na planetě vyfotografoval. I samotní vědci byli zmateni. Záhadou navíc bylo, že levá kamera záblesk vůbec nezachytila.

Záhadné světlo na Marsu

Tento fakt napovídal, že skvrna je místem, kde na snímku chybí pixely. Podle Justina Makiho, zobrazovacího vědce z NASA Jet Propulsion Laboratory, ale mohlo jít i o odraz slunečních paprsků od skály nebo světlo prosvítající štěrbinou v krytu fotoaparátu Curiosity.

„Jasná zář byla vyfotografována dva dny po sobě a objevuje se na úrovni zemského povrchu. To naznačuje, že Slunce v daný čas leželo nízko nad obzorem,” vysvětluje. „Lesknoucí se kámen se tak může nacházet na hřebeni asi 60 metrů západně-severozápadně od roveru.”

Další teorií, kterou odborníci předložili, bylo, že světlý bod vznikl díky dopadu kosmického záření přímo do kamery. Tento proud energetických částic se pohybuje vysokou rychlostí a pochází ze Slunce, z mezihvězdného a mezigalaktického prostoru.

Záhadné záblesky

Kosmické paprsky jsou pomíjivé. Byly ale zaznamenány již dříve. Například astronauti Apolla 11 byli prvními, již hlásili, že když jejich kabina potemněla, spatřili v ní „slabé body nebo jiskřičky světla”. Ty viděli jak s otevřenýma, tak zavřenýma očima.

Podle vědců byly záblesky výsledkem vysokoenergetického, těžkého kosmického záření, které interagovalo se sítnicí buď přímým ukládáním ionizační energie v optickém nervovém systému nebo vytvářením viditelného světla pomocí Čerenkovova jevu. Zda ale rover opravdu zachytil tento fenomén, odborníci netuší. Vysvětlit záhadný záblesk na úpatí marsovských hor se dodnes nepodařilo.

