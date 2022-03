K čínské družici se připojil neznámý objekt a zase zmizel. Vysvětlení zatím není

Start čínské rakety – ilustrační foto

Foto: Profimedia.CZ

Loni v říjnu vyslala Čína na oběžnou dráhu družici Shijian-21, která měla za úkol testovat nové způsoby odklízení vesmírného odpadu. Zanedlouho po jejím startu si americké vesmírné síly povšimly podivného objektu, který družici doprovázel. Čínská strana se k tomu nijak nevyjádřila, a tak nezbývá než spekulovat, o co se jednalo.

Vesmírné síly Spojených států amerických (USSF) vyloučily, že mohlo jít o nějaký asteroid, který s čínským satelitem náhodně sdílel dráhu. Pohyb obou těles byl totiž až příliš synchronizovaný. Mezi vědci převážil názor, že šlo o zbytek motoru rakety, který družici do vesmíru vynesl. To by ale bylo z čínské strany značně neprofesionální – zbytky nosných raket by měly být dle předpisů z oběžné dráhy okamžitě odmanévrovány, aby nepřekážely jiným satelitům a nemohly se s nimi srazit.

Proč tolik tajností?

Čínská oficiální zpráva se omezila na sdělení, že Shijian-21 bude "testovat a ověřovat technologie pro zmírňování kosmického odpadu". Zní to bohulibě. Vesmírný odpad v podobě kusů starých nefunkčních satelitů a vysloužilých sond se totiž opravdu stává hrozbou, která se musí začít nějak řešit. Američanům ale vrtá hlavu otázka, proč Čína není ohledně své údajně mírumilovné mise sdílnější.

Pinterest

Více světla do záhady vnesl manévr, ke kterému se Shijian-21 uchýlila 22. ledna letošního roku. Na několik hodin se vzdálila z oblasti slunečního světla, a stala se tak hůře pozorovatelnou. Potom se ale zase objevila a namířila si to přímo k odumřelému satelitu čínského navigačního systému BeiDou. Ten se porouchal krátce po svém příchodu na oběžnou dráhu v roce 2009 a od té doby okolo Země jen tak neužitečně bloumal.

Američtí vědci s údivem pozorovali, jak Shijian-21 nefunkční satelit popadla a vynesla ho několik set kilometrů daleko na takzvanou hřbitovní oběžnou dráhu, kam jsou navigovány všechny dosluhující satelity těsně před vypršením životnosti. Zde ho zanechala a potom se opět vrátila zpět.

Vedlejší úmysly?

Čínská technologie vyvolala v USA obdiv, ale zároveň i znepokojení. Podle bezpečnostních expertů by totiž mohla sloužit k dvojímu účelu. "Kosmická zařízení jako Shijian-21 mohou být v budoucnu využita k odstranění jakýchkoli satelitů, nejen těch nefunkčních," varoval šéf amerického vesmírného velitelství James Dickinson. Odsun vesmírné techniky konkurenčních států by se podle něj mohlo stát zcela novým typem válečné zbraně.

Co ale bylo tím záhadným objektem, který čínskou družici zpočátku doprovázel? Odborníci se nyní domnívají, že mohlo jít o cokoli nepotřebného, na čem si družice svá robotická ramena vyzkoušela, než se vrhla na BeiDou. Přesného vysvětlení se od čínské strany ale nejspíš nedočkáme.

Více informací o misi Shijian-21 přináší anglické video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: futurism.com, eurasiantimes.com, spacenews.com