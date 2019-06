Záhadná magická koule rodiny Betzovy: Od 70. let pro ni vědci nenašli vysvětlení

Sama se pohybovala, vydávala podivné zvuky, reagovala na změny počasí a občas naháněla strach. V roce 1974 našla rodina Betzových zvláštní kouli, jejíž původ se dodnes nepodařilo objasnit.

Byl to vynucený výlet s neradostným úkolem. Antoine Betz s manželkou Garri a synem Terrym se 26. května 1974 vydali na Fort George Island na severu Floridy. Na jejich tamějším pozemku předtím řádil požár a oni chtěli obhlédnout škody. Kromě spálené země tam ale našli i něco jiného.

Neuvěřitelné schopnosti

V sežehnutém porostu si Terry všiml něčeho lesklého. V zemi byl zabořený světlý kovový předmět o velikosti bowlingové koule. Betzovi si ho vzali domů jako suvenýr. „Mysleli jsme, že je to nějaká stará dělová koule," vzpomínal Terry.

Doma nález vystavili, ale brzy si všimli, že si přinesli něco velmi divného. Koule se sama od sebe pohybovala po zemi, kutálela se sem a tam, vracela se, opisovala oblouky. Když Terry hrál na kytaru, zvláštně rezonovala. Jindy z ní vycházely zvuky podobné hře na varhany. Koule uměla jezdit po stole, aniž by z něj spadla. Také dokázala na dálku otvírat a zavírat dveře.

Betzovi se obrátili na místní noviny Jacksonville Journal, které k nim vyslaly fotografa Lou Egnera. Také on se na vlastní oči přesvědčil o nadpřirozených schopnostech koule. Jakmile článek vyšel, strhlo se doslova šílenství. Dům Betzových obléhaly davy lidí a o kouli se začali zajímat i vědci. Zjistili, že váží necelých deset kilogramů, je dutá a její plášť má tloušťku 13 milimetrů. Vyrobena byla z materiálu, který se podobal nerezové oceli.

Překvapivá verze

O původu koule se vedly zuřivé debaty. Většinou se spekulovalo, že jde o mimozemský artefakt. Podle dalších šlo o spadlou družici nebo palivovou nádrž nějaké lidmi vyrobené kosmické lodě. Koule však byla zcela hladká, nebyly na ní patrné žádné výstupky, držáky nebo otvory.

Jiní tvrdili, že je vše podvod a rodina Betzových jen tahá lidi za nos. Ti to však popírali a není důvod jim nevěřit. Nešlo o žádné nevzdělané „balíky". Antoine pracoval jako inženýr u námořnictva, jedenadvacetiletý Terry studoval medicínu.

Později se ozval umělec James Durling-Jones s překvapivou verzí. Tvrdil, že koule je obyčejný šrot pozemského původu. V roce 1971 ji spolu s několika dalšími dostal od svého kamaráda jako materiál na tvorbu soch. Byly to vyřazené součásti z průmyslových armatur. Tehdy je převážel ve střešní ohrádce svého mikrobusu a cestou přes Fort George Island jich několik poztrácel.

Je to skutečně tak? Opravdu umí obyčejná kovová koule sama jezdit po podlaze a vyluzovat hudbu? Nebyl to třeba skutečný mimozemský objekt, který se jen maskoval jako obyčejná průmyslová koule? Jak to, že ve sluneční dny byla koule Betzových aktivnější, než když bylo zataženo? Nabíjela se snad slunečním zářením? To už asi nikdo nezjistí. Betzovi, kteří se cítili dotčeni nařčením z podvodu, se nakonec stáhli do ústraní a na kouli se postupně zapomnělo. Kde je teď, není známo.