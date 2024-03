Možná vám už leze krkem, jak je vaše partnerka stále negativní a naštvaná. Její jedovaté poznámky vás pronásledují na každém kroku, a pořád vás jen kritizuje. Takové ženy se podle astrologů rodí v určitých hvězdných znameních zvěrokruhu. Máte jednu z nejzatrpklejších dam doma právě vy?

Jsou hubaté, naštvané, vzteklé, kritické a naprosto nesnesitelné. Každý začátek je krásný a romantický, ale pak odhalí svou pravou tvář. Pánové jsou v šoku, co se to z jejich partnerky vyklubalo za saň.

Jejich vnitřní nejistota a nedostatek sebevědomí z nich dělají ty nejprotivnější zástupkyně něžného pohlaví. Ony rozhodně něžné nejsou. Která znamení jsou ta nejzahořklejší?

Štír (24.10. - 22.11.)

Přitažlivé ženy narozené ve znamení Štíra lapí lehce muže, kterého si vyhlédnou. Jak se říká, „když ptáčka lapají, hezky mu zpívají“. Když je jejich idol v pasti, pozná, jak tvrdé umí tyto zrozenkyně být. To ona nosí kalhoty.

Pokud se této ženě nebudete dostatečně věnovat, nebo ji snad citově zraníte, dočkáte se bolestivého bodnutí štířím ocasem. Mile ráda vám vyčte, jak moc jste se jí dotkli. Tato zákeřná žena vám svou křivdu nikdy v životě neodpustí.

Panna (23.8. - 22.9.)

Puntičkářské Panny jsou velice organizované generálky. Nesnesou vaše omyly, chyby a chaotičnost. Pokud s vámi vstoupí do vztahu, připravte se na její vysoká očekávání a požadavky, které na vás bude mít. Nic vám neodpustí.

Panna chce pořádek, řád a kontrolu. Nesmíte ji zklamat, jinak se promění v arogantní a jedovatou čarodějnici, která vám to dá všechno pěkně sežrat. Vyžaduje absolutní spolehlivost, jinak vám jednoho dne zabalí kufry.

Rak (22.6. - 22.7.)

Dámy narozené v hvězdném období Raka se nejvíce v životě bojí citového zklamání. Každý váš přešlap si dlouho pamatují a drží v sobě zášť, proto mohou být velice nepříjemné. Tyto ženy jsou komplikované, přecitlivělé a náladové.

Všechno plyne z jejich nejistoty a nízkého sebevědomí. Někde uvnitř mají strach z opuštění, ale právě jejich nevyrovnané chování je může do takové situace přivést. Pokud se tato žena cítí něčím ohrožena, dokáže být hysterická a labilní.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Disciplinovaní Kozorozi jsou zaměřeni na výsledek a výkon. Pokud tato dáma nemá vše přesně podle svých představ, pohltí jí hořkost a začne být uštěpačná. Potlačuje totiž svoje emoce a pocity, a snaží se držet vše pod kontrolou.

Zrozenkyně Kozoroha je pro muže na počátku velice přitažlivá a zajímavá, ale po nějaké době její partner zjistí, jak moc je tato žena náročná a přísná. Vždy jim jde o úspěch, a chce, aby všichni kolem viděli, jak skvělý život má.

Býk (21.4. - 21.5.)

Tvrdohlavá žena narozená v Býku, umí být pěkně prudérní. Ráda by, aby s ní všichni souhlasili a byli na její straně. Pokud se cítí být někým zrazeny, nezapomenou na to do nejdelší smrti, a dají si vás na svůj seznam nepřátel.

Když dojde k situaci, která se této dámě nelíbí, přechází okamžitě do naštvání a agrese. Má doslova hysterický záchvat a křičí na celé kolo. Vyslechnete si všechny křivdy, kterých jste se na ní dopustili a nenechá na vás nic suchou.

Zdroj: https://bestlifeonline.com/most-bitter-zodiac-sign-news/