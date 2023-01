Ideál krásy byl v každé době zcela odlišný. Kvůli této princezně se muži z lásky dokonce vraždili. Šilhala, vážila 120 kilo a měla tmavý knír.

Ačkoliv byla princezna Zahra symbolem krásy v Persii počátku 20. století, dnes bychom ji jen stěží za krásnou skutečně považovali.

Kvůli této princezně se muži z lásky vraždili

Ano, princezna Zahra byla skutečným sexsymbolem Persie v roce 1900. I přesto, že byla až možná příliš malá, tlustá, chlupatá či mužská, muži se mohli přetrhnout, aby si jich právě tato princezna vůbec všimla.

Pokud si ale představujete princeznu jako z nějaké pohádky, tak v tom případě tak opravdu nevypadala. A to i přesto, že muži byli ochotni čehokoliv, třeba se z lásky zabít navzájem. Princezna Zahra byla důkazem, že krása opravdu není všechno.

Princezna Zahra si ale byla jistá vším, čím byla. Ona sama rychle pochopila, že sebevědomí je to, co prodá všechno ostatní. Měřítko skutečné krásy jako by plně předčilo vše, co dnes platí a co všichni přijímáme za holý fakt.

Zahra byla jen sama sebou a možná právě proto byla neustále ve velkém zájmu opačného pohlaví. Tak jako bychom nalezli tisíce důvodů, proč něco není krásné a dokonalé, muži tehdejší Persie zjevně našli tisíce důvodů, proč se jim tato princezna dokonalá zdála.

Šilhala, vážila 120 kilo a měla tmavý knír

A to i přesto, že krásná opravdu nebyla. Princezna Zahra trpěla silnou nadváhou, šilhala a na horním rtem měla výrazný knírek, který však nosila se vší nonšalancí.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Právě Zahra pomohla rozptýlit jakékoliv podmíněné představy o tom, jak by žena měla ve skutečnosti vypadat, jak by se měla oblékat a kdy je vlastně dokonale krásná. Na to Zahra nebrala nejmenší ohled.

Toužili po ní muži na celém světě. Kdo ví, proč tato perská princezna s chlupatým obočím, symbolizovala něco, čemu by se dnes jen stěží přiblížila. Její podsaditá postava však zvedala většinu mužů doslova ze židle.

Došlo to dokonce tak daleko, že několik mužů kvůli ní spáchalo sebevraždu. Poté, co je odmítla a oni tuto prohru nebyli schopni dál snášet.

Zahra porodila čtyři děti, dvě dcery a dva syny. Byla vdaná za Amira Husseina Khana. Přesto, že žila v době, kdy neexistoval internet a vliv Asie na okolní svět byl poměrně malý, princeznu Zharu znal celý svět. Tehdejším ideálem krásy v Persii byly právě ženy maskulinního vzezření. Čím více žena vypadala jako muž, tím byla muži žádanější.

Pokud by tento ideál krásy přetrval dodnes, ženy by jistě měly život o mnoho jednodušší. Nemusely by se holit, malovat ani si trhat obočí. Otázkou zůstává, zda je vůbec někdo chtěl.

Zdroje:

abitofhistoryblog.com

www.bbc.com

en.wikipedia.org