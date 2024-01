Cílem mnohých z nás je přirozené stárnutí. Klíčovou součástí této cesty je zdravá strava. Odborníci na výživu zdůrazňují střídmost, ale některé potraviny je lepší z jídelníčku vynechat, zejména pro lidi po padesátce.

Důležitost stravy

S přibývajícím věkem se zvyšuje riziko zdravotních potíží, jako jsou srdeční choroby, cukrovka 2. typu a vysoký krevní tlak, a proto je vědomý výběr potravin zcela zásadní. Jaké jsou ty nejhorší potraviny, které by po padesátce neměly být součástí našeho jídelníčku?

Snídaně je nejdůležitějším jídlem dne. Na to mnoho z nás hřeší a jako první jídlo dne vybírá nezdravé bílé pečivo. To je nabité kaloriemi, přidanými cukry a postrádá bílkoviny a vlákninu, proto ho odborníci považují za nezdravé. Místo toho by se měla upřednostnit snídaně s dostatečným obsahem bílkovin, která je zásadní pro prevenci úbytku svalové hmoty a napomáhá regulaci hmotnosti.

Salámy, konzervy a další průmyslově zpracované potraviny mají vysoký obsah nasycených tuků, což je známý faktor, který přispívá ke zvýšení hladiny cholesterolu a riziku srdečních onemocnění. Stejně tak mají tyto pochutiny vysoký obsah soli, který rozhodně nepřispívá lidem se vysokým tlakem. Světová zdravotnická organizace navíc dává zpracované maso do souvislosti s rakovinou tlustého střeva a konečníku. Vhodnějšími zdroji bílkovin jsou drůbež, ryby nebo rostlinné alternativy masa.

Lidé po padesátce by rozhodně měli zapomenout na bílou čokoládu. Ta na rozdíl od své "tmavší" kolegyně není našemu zdraví prospěšná. Skládá se převážně z rostlinného tuku a přidaného cukru, takže má jen malou výživovou hodnotu. Tmavá čokoláda naopak obsahuje flavanoly, které jsou spojované s nižším rizikem srdečních onemocnění a zlepšením krevního tlaku. Výběr hořké čokolády místo bílé představuje chutnou pochoutku s potenciálními zdravotními přínosy.

Co vynechat

Zapomeňte i na slaninu a grilovaná vepřová žebírka. Přestože jsou žebírka oblíbená pro svou chuť, mají vysoký obsah nasycených tuků. Ty v žádném případě neprospívají našemu zdraví. Obecně je důležité dávat si na tučná masa pozor. Volba libovějšího masa nebo zařazení většího množství rostlinných bílkovin může být zdravější alternativou zejména pro srdce.

Pokud je vám 50+, tohle nikdy nejezte:

Pozor je potřeba si dát také na proteinové tyčinky. Ty ačkoliv se tváří jako zdravá svačinka, mají k nutričně bohaté pochutině poměrně daleko. Obsahují nadměrné množství kalorií a přidaných cukrů. Pokud proteinové tyčinky konzumujete, je nutné číst etikety a vybírat ty s minimem přidaných cukrů.

Měkký sýr, který se běžně vyskytuje na hamburgerech a v sendvičích, často obsahuje aditiva, oleje a konzervační látky, které neprospívají zdraví ani postavě. Pokud patříte mezi milovníky sýra, volte přírodní alternativy. Kromě kravského můžete ochutnat také kozí nebo ovčí, které jsou pro tělo lépe stravitelné.

S přibývajícím věkem hraje výběr stravy klíčovou roli při udržování celkového zdraví. Vyhýbání se těmto potravinám může lidem po padesátce dopomoci k lepšímu životnímu stylu i zdravotní kondici. Je potřeba volit čerstvé, na makro i mikroživiny bohaté potraviny.

