Spojené státy s rozmanitým kulinářským prostředím jsou známé svými přísnými předpisy o bezpečnosti potravin, na které dohlíží Úřad pro kontrolu potravin a léčiv a Ministerstvo zemědělství USA. Těchto 5 potravin si v USA rozhodně nedáte, zatímco u nás se běžně konzumují. Víte, které to jsou?

Zakázané potraviny

Některé potraviny, které jsou u nás i ve světě považované za lahůdky, jsou v USA zcela zakázané. Důvodem jsou údajná potenciální rizika, která tyto potraviny představují. Ať už jde o nemoci, jež mohou způsobit nebo zemědělské škůdce, které mohou obsahovat.

Přinášíme vám seznam pěti potravin. Tyto si na území Spojených států amerických rozhodně nedáte. Tušíte, které to jsou?

Jednou z kontroverzních položek na tomto seznamu je syrové mléko, které je v některých státech USA zakázané. Přestože pasterizace je osvědčenou metodou, jak z mléka odstranit škodlivé bakterie, jsou lidé, kteří dávají přednost skutečné chuti syrového mléka.

Vzhledem k souvisejícím zdravotním rizikům však jeden stát zakázal prodej nepasterizovaných mléčných výrobků, zatímco jiné státy omezují jeho prodej spíše na farmy než na maloobchodní prodejny. U nás si syrové mléko dopřát můžete. Ovšem riziko je na vaše zvážení.

Další potravinou, která v USA od roku 2012 čelí mnoha právním problémům, je Foie gras. Francouzská pochoutka známá svou bohatou chutí. Zákaz, který byl nejprve zavedený v Kalifornii, se rychle rozšířil do dalších oblastí. I do New Yorku.

Kontroverze vznikla kvůli násilnému krmení kachen nebo hus, což je postup, který spolu s objemen jejich těla bohužel zvětšuje i játra. Zatímco ochránci práv zvířat proti tomuto procesu protestují, potravinový průmysl tvrdí, že ptáci nepociťují žádné nepohodlí. Právní spory přetrvávají a odrážejí nekonečnou debatu o etickém zacházení se zvířaty při výrobě potravin.

Tohle si nedáte!

Kaviár, kdysi symbol bohatství a luxusu, byl v USA v roce 2005 zakázaný kvůli nadměrnému lovu jeseterů běluhy. Vysoká poptávka po ceněné pochoutce vedla k tomu, že se tento druh jesetera stal chráněným, čímž se prodej jeho kaviáru stal nezákonným.

TOP 5 zakázaných potravin v USA:

Zdroj: Youtube

Společnost Sturgeon AquaFarms, jediný legální chovatel jeseterů běluh v Americe, spolupracuje s vládou a každoročně daruje zemi oplodněné jikry běluh, aby pomohla v úsilí o zachování tohoto druhu.

Další potravinou, která je v Americe poměrně kontroverzní a v Čechách si bez ní nedokážeme představit chutné nedělní pochutiny, je mák. V Indii vysoce ceněná potravina, jejíž pěstování je však v USA zakázané z důvodu obsahu opiátů. Mák se smí pouze dovážet. Přesněji řečeno pouze maková semena, jejichž dovoz se v posledních měsících projednává. Důvodem je dovoz pouze takových semen máku, která nepřesáhnou nebezpečnou úroveň obsahu opiátů.

Pěstování máku ale není zakázané pouze v USA. Centrální úřad pro narkotika v Singapuru ho také zařadil mezi zakázané zboží. Mák se nesmí pěstovat a dokonce ani konzumovat ani v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech.

Poslední potravinou, kterou milují zejména české děti, ale ty americké ji mají zakázanou, jsou Kinder vajíčka. Ta Úřad pro kontrolu potravin a léčiv prohlásil za nelegální. Zákon stanovil, že jakákoli potravina s vloženým "nejedlým předmětem" se na území USA nesmí prodávat. Nařízení je pravděpodobně zavedené proto, aby se strávníci, zejména děti, neudusili nepotravinovými předměty v cukrovinkách.

Zdroje: economictimes.indiatimes.com, en.wikipedia.org, en.wikipedia.org