Co se skrývá v zakázaných čínských pyramidách? Vláda zakázala jejich výzkum

Tereza Malá

Utajované čínské pyramidy.

Foto: dengmh3602 / Shutterstock

I Čína má své pyramidy a s těmi egyptskými je spojuje to, že jsou opředeny velkou řadou tajemství. Ale trochu jiných. Jsou veřejnosti nepřístupné, vstup do nich je umožněn jen několika vyvoleným jedincům a vláda jejich tajemství až úzkostlivě střeží. Přitom jsou pyramidy často ve středech měst, obrostlé flórou a zamaskované očím kolemjdoucích. Ve skutečnosti se jedná o největší pyramidy světa.

Existuje mnoho míst, kde se nacházejí podivuhodné stavby, které jako by neměly existovat. Někdy se jedná o podzemní stavby, podivné katakomby, zvláštní tunely. Ale v Číně jde o masivní pyramidy.

O dávných starověkých civilizacích existuje mnoho a mnoho otázek. Ne náhodou se největší expozice naší doby odehrávají v Číně, jejíž vláda, stejně jako vlády mnoha dalších zemí, pravidelně organizuje a financuje tajné výzkumné projekty v oblasti starověké historie.

Proč jsou stavby utajovány a co přesně se v nich skrývá? O tom ví alespoň něco americký pilot James Gaussman, který je jedním z těch, kdo mohou o těchto tajemných pyramidách přinést alespoň nějaké svědectví.

Na video o těchto stavbách se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Záhadný objev a stejně záhadné zmizení

Když v roce 1945 James Gaussman přelétal nad územím střední Číny, spatřil obří pyramidu z bílého lesklého materiálu. Neváhal a objekt si vyfotografoval. Později ale zmizela nejen fotografie, ale i pilot. A vše zůstalo bez komentáře.

Gaussman ale nebyl jediný. Pyramid si všiml o 15 let později i novozélandský letec Bruce Cathy. Rozhodl se tehdy podívat do zápisků svého krajana Freda Schroedera z roku 1912. Tito muži nezmizeli a jejich svědectví je pět podivuhodné. Bruce Cathy našel poblíž Xi'anu 16 pyramid!

V roce 1994 se do oblasti kolem města Si-an, dostal jako první Němec Hartwig Hausdorf. Ačkoli měl snímky pyramid, čínští vědci tvrdili, že tam žádné pyramidy nejsou, že to jsou pagody.

Pyramida vysoká jako Eifelovka?

Schroeder byl obchodník, který procestoval díky své profesi velkou část země. V Mongolsku mu pak jeden guru vyprávěl o čínských pyramidách, což v něm vzbudilo zvědavost, protože esoterika byla jeho koníčkem.

Rozhodl se záhadě přijít na kloub. Jak stojí v Cathyho pozdějších zápiscích, pyramid poblíž starověkého hlavního města Si-an ve střední Číně objevil hned několik – tři obrovské v severní skupině a pak postupně se zmenšující další, na jihu. Výška největší pyramidy přitom dosahovala neuvěřitelných 300 metrů, byla dvakrát větší než Cheopsova pyramida, která je považována za největší na světě. Pyramida byla zvláštní i tím, že měla useknutý vrchol a na něm široké prostranství, její rohy byly přísně orientovány ke světovým stranám a každý z nich měl svou barvu: černou, modrou, červenou a bílou, což odpovídá mayskému učení o různých barvách světových stran.

„Táhly se šest nebo osm mil přes rovinu a tyčily se nad obdělávanou půdou a vesnicemi. Byly lidem pod nosem a západnímu světu zůstaly zcela neznámé."

Dnes již třicet utajovaných pyramid!

O existenci pyramid čínská vláda mlčí. Trvalo to až do roku 1966, kdy byli vybraní archeologové ke stavbám puštěni, ale jejich výzkum nebyl dokončen. V tomto období došlo ke změně moci a starověké svitky, které mohly poskytnout informace o tom, kdo tyto pyramidy postavil, byly zničeny. Až v roce 1974 byla v jedné z pyramid objevena tzv. terakotová armáda a mauzoleum císaře Čchin Š'-chuanga. Díky tomuto objevu dospěli archeologové k závěru, že pyramidy jsou mauzolei vládců různých dynastií, i když nemají žádné důkazy o tom, že by pyramidy byly zároveň i hrobkami. Právě pod pyramidou Čchin Š'-chuanga bylo provedeno v roce 2007 skenování, které ukázalo, že pod vrstvou zeminy se skrývá devítistupňová pyramida.

Dodnes je však zpřístupněna pouze jedna z nich, a to pyramida císaře Qin Shi Huanga. Ani zde však není možné provádět vykopávky, ačkoli v okolí pyramidy byly nalezeny různé figurky, předměty z drahých kovů a mnoho dalších zajímavostí.

Samotných pyramid je momentálně známo už na tři desítky! Jejich zbytky jsou viditelné na satelitních mapách.

Tajemství pyramid čínská vláda pečlivě střeží.Zdroj: Jie Zhuang / Shutterstock

Kolik jich je?

Vědci dnes upozorňují, že v okolí Xi'anu se nachází pyramid skutečně mnoho, a to dokonce i v samotném městě. Mnohé z nich jsou velmi staré a místní legendy tvrdí, že pyramidy postavili první potomci synů nebes, kteří létali na kovových dracích.

V Číně jsou pravděpodobně těchto pyramid stovky a některé svými rozměry dalece předčí ty egyptské. Stále si však uchovávají svá tajemství. Čína sice již jejich existenci nepopírá, ale není ani příliš sdílná. Problém spočívá také v tom, že pyramidy se nacházejí na vojenském území, které bylo dlouho světu uzavřené.

„Ani dnes nejsou sinologové z pojmu pyramida příliš nadšeni, a já nechápu proč. Při pohledu z letadla nebo z družice je ten pyramidální tvar naprosto jasný, volit pro to jiný název, mi připadá nepatřičné. V Číně prostě jsou pyramidy,“ říká astronom Jaroslav Klokočník, který se pyramidami zabývá dlouhodobě, a to nejen těmi čínskými. Zajímá ho, nakolik mohly být pyramidy orientovány podle hvězd.

Čínské pyramidy jsou většinou nižší než egyptské a jsou postaveny z udusané hlíny. „Je možné, že stavby byly něčím obložené, ale jisté to není. Snad byly zpevňovány menšími klínky, nahoře mají plošinky. Nejsou sice tak odolné, jako pyramidy v Egyptě, ale zachovaly se. Někdy jsou záměrně zastavěny a zarostlé, vypadají jako přírodní kopce, což zpomaluje vodní a větrnou erozi,“ vysvětlil Klokočník pro Český rozhlas.

Jak se ukazuje, je toho skutečně mnoho, co o čínských pyramidách nevíme. Kolem nich existují stále mnohé spekulace. Musíme jen doufat, že Číňané vydají obsáhlejší zprávy o tom, co vlastně při výzkumech pyramid viděli a našli.

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com

dvojka.rozhlas.cz