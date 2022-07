Takto bude vypadat nová základna na Měsíci. Lidé budou žít v kulatých bunkrech

Astronaut odpočívající na Měsíci

Lidstvo intenzivně hledá místa, kde bude možné žít poté, až se život na Zemi stane neúnosný. V úvahu přicházejí Měsíc anebo Mars, ale vše je ještě hudbou budoucnosti. Mnozí doufají, že k tomu nedojde, jiní si už kupují pozemky anebo vstupenky na vesmírné mise. Jak bude vypadat první lidská základna na Měsíci? Podívejte se s námi na video.

Lidstvo se pomalu připravuje na možnosti života mimo Zemi. Výzkumy intenzivně probíhají a ke slovu se stále více hlásí nejmodernější technologie. Během příštího desetiletí vyšle NASA v rámci mise Artemis astronauty na jižní pól Měsíce. Právě tato oblast, pojmenovaná Vrchol věčného světla, se nachází pod nízkým úhlem dopadu slunečního záření. Díky technologii 3D tisku byl nyní vyroben návrh bunkru. Jak vypadá?

Měsíční bydlení

Model nového bunkru, který by mohli obývat lidé, je vyrobený z románských oblouků vytištěných na 3D tiskárně a pokrytý 8 stopami měsíční půdy. Měsíční regolit poskytne maximální možnou ochranu před smrtícím slunečním a kosmickým zářením, mikrometeority, měsíční seismickou aktivitou i extrémními tepelnými výkyvy. Tato „stavba“pochází z dílny americké společnosti AI SpaceFactory. Až se NASA za pár let mise vrátí na Měsíc s lidmi, bude cílem zřídit na Měsíci základnu, kde by lidé mohli přežít delší dobu.

Podívejte se na návrhy na tomto videu:

Tento měsíční bunkr by mohl být postaven pro lidi, kteří se rozhodnou pro mimozemský život. Bunkr obsahuje tři samostatné bytové jednotky se společným dvorem, přičemž základna má románské oblouky pokryté 8 stopami měsíční zeminy. Plocha každé jednotky je 75 metrů čtverečních a dvůr má plochu 90 metrů čtverečních.

Celá skořepina byla vytištěna na 3D tiskárně a obsahuje rovněž fotovoltaický strom, který zachycuje a získává sluneční energii. Vědci, kteří bunkr navrhli, se snažili, aby stavba na Měsíci chránila astronauty před radiací, meteority a měsíčním zemětřesením.

Podívejte se na LINu blíže

Projekt dostal jméno LINA, neboli Lunar Infrastructure Asset. Konstrukce LINA vychází ze spolupráce mezi AI SpaceFactory a NASA na vývoji technologií pro stavbu měsíčního povrchu v časovém rámci mise Artemis.

Základna by měla být zbudována autonomními roboty poblíž kráteru Shackleton. Na tomto místě je téměř nepřetržité sluneční světlo, díky němuž by na místě mohla být získávána solární energie. Navíc by i stálý stín na vnitřní straně kráteru umožnil získávat vodní led.

"Vzhledem k tomu, že rozšiřujeme obzor toho, co je v budoucnu možné, je LINA architektonickým a technologickým milníkem, který vytváří precedens pro pokračování průzkumu vzdálenějších oblastí, než je náš Měsíc," uvedl tým projektantů, který navrhl bunkr s životností nejméně 50 let. Celá stavba je dimenzována tak, aby mohla ukrýt přetlakové vozítko s posádkou, jako je Space Exploration Vehicle, telekomunikační zařízení a obytné moduly.

Kdy budou další mise?

Již v srpnu plánuje americká kosmická agentura vyslat do vesmíru figuríny v rámci mise Artemis I. Společnost AI SpaceFactory proto vyvíjí 3D tiskový systém určený pro vesmírný provoz ve vakuu při teplotách od -170 °C do 70 °C. První prototyp, postavený společně s NASA, prochází testováním v Kennedyho vesmírném středisku v měsíční ekologické komoře. Na tomto místě jsou přesně simulovány podmínky na jižním pólu Měsíce.

Doufá se, že by tato dlouhotrvající konstrukce mohla podporovat dlouhodobé obývání a cesty lidí na další planety. Původní termín, kdy měla NASA opět přistát s lidmi na Měsíci, byl stanoven na rok 2024. Vloni však byl termín odložen kvůli soudnímu sporu s firmou Blue Origin zakladatele Amazonu Jeffa Bezose. NASA usiluje o to, aby se díky misi Artemis podařilo do roku 2028 zajistit trvalou přítomnost lidí na Měsíci.

