Kdo by neznal pozdrav „Slunce v duši", kterým se na televizních obrazovkách loučil s diváky meteorolog Ján Zákopčaník. I když ho diváci milovali a stala se z něj celebrita, z televize musel nakonec odejít. Proč?

Už podle jeho jména je zřejmé, že se Ján Zákopčaník narodil na Slovensku. Rodiče z něj chtěli mít kněze, ale rodák z malé slovenské vísky Oblazov toužil být archeologem nebo pilotem. Jeho vysněné obory neotevřeli, a tak se rozhodl pro studium meteorologie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Svou kariéru začal jako letecký meteorolog na letišti v Ruzyni. Už jako dítě snil o tom, že jako vědec bude pomáhat měnit svět a život všem lidem. A že bude všeobecně známý. V podstatě se mu to splnilo.

Neotřelé výstupy

Na letišti pracoval osm let, pak dostal nabídku pracovat na nově vzniklé televizi OK3. Jeho originální a neotřelé vstupy v relaci o počasí na obrazovce zaujaly i vedení České televize, která mu nabídla práci moderátora relace o počasí.

Podle svých slov vždy dával přednost zábavnějšímu stylu moderování, ale ve veřejnoprávní televizi měl určité mantinely, které musel respektovat. Nicméně jeho předpovědi byly vždy originální, zajímavé, milé a zároveň dokázal divákům předat všechny důležité informace. Ve svém oboru byl profesionál, který navíc dokázal zaujmout svým klidným projevem.

Slunce v duši

Když se s diváky začal loučit větou „Dobrý večer a slunce v duši“, byl to pro mnohé šok, ale on si vybudoval jakousi vlastní značku a po čase už se tento pozdrav stal všeobecně známou „hláškou“, kterou znal v republice snad každý.

Díky tomu se stal doslova celebritou a získal si srdce milionů diváků. Mnozí mu dokonce psali, svěřovali se se svými problémy. Na dopisy Ján Zákopčaník zpočátku odpovídal, později už jich byly tisíce a nebylo v jeho silách zvládnout odepisovat všem.

close info Jiří Hadač / CNC / Profimedia zoom_in Ján Zákopčaník se narodil 7. září 1958 na Slovensku. Po studiích na Matematicko-fyzikální fakultě UK začal svou profesní dráhu jako letecký meteorolog na letišti v Ruzyni. Postupně se ale dostal až k moderování počasí ve zprávách na ČT.

Jak to vzniklo?

Jak vlastně jeho osobitý pozdrav vznikl? Když prý kdysi onemocněl zápalem plic, uvědomil si, že nemoc mohla vyvolat smutek a trápení, kterým právě procházel. „Je to spíš o tom, že to slunce v duši musím stále naplňovat, udržovat při životě. Není to něco, co běží samo od sebe,“ řekl v jednom z rozhovorů.

Náhlý odchod

I když se stal pětinásobným vítězem ankety Rosnička a jeho předpovědi měly rekordní sledovanost, byla však řada lidí, kterým se jeho vystupování začalo zajídat. Ať už byla důvodem závist, nebo jeho příliš „esoterický“ způsob vystupování, který nebyl tehdy příliš v módě, jeho odchod z televize na sebe nedal dlouho čekat.

Důvodem však zřejmě bylo to, že na trhu se objevil likér stejného názvu jako jeho pozdrav a podle vedení televize bylo jeho živé vystupování skrytá reklama.

Neshody s vedením se prohlubovaly, a i když kromě moderování vedl v České televizi také celou redakci počasí, v roce 2005 z televize nadobro odešel. Pro mnohé diváky to bylo velké překvapení a zklamání. Vrátil se k letecké meteorologii v ČHMÚ, působil i na rádiu Blaník.

Podívejte se na předpověď počasí s Janem Zákopčaníkem z roku 2005 v tomto YouTube videu (kanál Tom Zverina). Rozloučení už je, po zásahu vedení televize, bez jeho obvyklého pozdravu:

Tiché rozloučení

Když se pak v červnu v roce 2022 médiích objevila zpráva o jeho úmrtí, zasáhlo to mnoho lidí. Z tohoto světa odešel v pouhých 63 letech a zanechal po sobě milující manželku, dceru a dva syny. Pohřeb proběhl v utajení, údajně na přání zesnulého. Jediné informace, které rodina do dnešního dne poskytla jsou tyto: „Zesnul klidně ve středu 22. června ve věku 63 let. Na vlastní přání zesnulého jsme se rozloučili v tichosti bez smutečního obřadu.“

