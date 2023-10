Prof Larry Barham/University of Liverpool

Archeologové objevili nejstarší známou dřevěnou stavbu starou téměř půl milionu let. Vědci pro její konstrukci nemají vysvětlení, protože je jasné, že ji nemohli stavět lidé. Objev zpochybňuje zažité představy o schopnostech dávných lidí dávno před vznikem druhu Homo sapiens.

Stavba nalezená na břehu řeky Kalambo na hranicích Zambie a Tanzanie se skládá ze dvou do sebe zapadajících klád, přičemž jedna z nich má záměrně vytvořený zářez, který umožňuje, aby klády do sebe zapadaly v pravém úhlu. Co je na ní za zvláštnost?

Jak žili první lidé?

Vědci se domnívají, že tato prastará stavba, vytvořená tvarováním klád pomocí ostrých kamenných nástrojů, mohla být součástí chodníku, plošiny nebo základny pro obydlí lidských předků, kteří v této oblasti žili přibližně před 476 000 lety.

Tento objev zpochybňuje převládající názor, že lidé doby kamenné vedli kočovný způsob života, a naopak naznačuje, že první lidé mohli vést usedlejší život. Předchozí předpoklady o době kamenné byly tímto nálezem narušeny, neboť svědčí o vyšší úrovni vynalézavosti, technologických dovedností a plánování dávných lidí, než se dosud předpokládalo.

Místo, které se nacházelo proti proudu vodopádů Kalambo, poskytovalo spolehlivý přístup k vodě a dostatek potravy z okolních lesů, což potenciálně umožňovalo stabilnější, komunitní způsob života.

Dřevo se zachovalo až zázračně dlouho

Dřevěná stavba je významným archeologickým nálezem vzhledem k vzácnosti dochovaných dřevěných artefaktů z dávných dob. Organický materiál, jako je dřevo, obvykle hnije a rozpadá se, což badatelům ztěžuje nalezení důkazů o zpracování dřeva nebo dřevěných konstrukcí z dávných civilizací. Zachovalost této konstrukce je mimořádná, nabízí okno do minulosti a vrhá světlo na schopnosti prvních lidí. Kmeny se zachovaly díky vysoké hladině vody a jemným usazeninám, které dřevo obalily, a vytvořily tak podmínky, které zabránily rozkladu po stovky tisíc let.

close info Zdroj: Prof Geoff Duller/Aberystwyth University zoom_in Vodopád Kalambo v Zambii, kde bylo podivné dřevo nalezeno

Proč byla stavba postavena, nikdo neví

Složité řemeslné zpracování do sebe zapadajících klád, záměrně tvarovaných kamennými nástroji, svědčí o vysoké úrovni poznání dávných lidí, kteří je vytvořili. Přestože přesný účel stavby zůstává nejistý, vědci spekulují, že mohla sloužit jako chodník, plošina nebo základna pro různé činnosti. Objev poskytuje cenné poznatky o chování raných lidí a o způsobech, jakými starověké společnosti komunikovaly se svým prostředím.

Tento převratný nález má potenciál změnit naše chápání raných lidských civilizací a jejich schopnosti upravovat své okolí. Objev zpochybňuje zažité představy o schopnostech dávných lidí a poukazuje na jejich vynalézavost a důvtip při vytváření složitých struktur dávno před vznikem moderního druhu Homo sapiens.

