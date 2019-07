Případ čtrnáctileté Caril Ann: Z velké lásky spáchala ty nejhorší zločiny

Říká se, že láska je slepá. V případě čtrnáctileté Caril Ann Fugate z Nebrasky však musela být i hluchá a postrádat jakoukoli inteligenci, protože mladičkou dívku málem přivedla až na elektrické křeslo. Před rozsudkem smrti Caril zachránil jen mladý věk a nedostatek důkazů o tom, že se na zločinech svého milence přímo podílela.

Caril začala randit s Charlesem Starkweatherem v roce 1956, když jí bylo pouhých 13 let. Imponovalo jí, že o pět let starší mladík vypadá jako filmový idol James Dean, a bláznivě se do něj zamilovala. Není jasné, jaké pocity se v ní míchaly, když Charles jednoho dne zastřelil oba její rodiče a uškrtil dvouletou sestru. Jisté je, že se rozhodla mu to odpustit a vydala se s ním na útěk napříč Nebraskou.

Pár nejprve zamířil na farmu dívčina příbuzného. I tento muž byl nemilosrdně zastřelen, Charles neušetřil ani jeho psa. Dvojice se poté zbavila auta, které už mezitím bylo v hledáčku policie, a potřebovala nové. Na stopu jim zastavil párek středoškoláků, jenž za svou dobrou vůli vzápětí zaplatil životem.

Než je policie konečně dopadla, stihl Charles se svou přítelkyní zabít ještě další tři osoby. Veliká láska vzala během výslechů za své. Milenci svalovali vinu jeden na druhého; Charles sice nepopíral, že několik lidí zavraždil vlastní rukou, ale tvrdil, že minimálně v jednom případě střílela Caril. Ta to popřela a snažila se vyšetřovatele přesvědčit, že během vraždění ani nevycházela z auta.

Charles Starkweather byl v roce 1959 odsouzen k smrti na elektrickém křesle. Šlo o poslední popravu tohoto typu ve Spojených státech. Caril putovala do vězení na doživotí, po sedmnácti letech však byla pro vzorné chování propuštěna. Později se i provdala, poslední zprávy hovoří o tom, že v roce 2013 utrpěla vážná zranění při autonehodě, při které za volantem zahynul její manžel. Po celý život tvrdila, že za vraždy Charlese Starkweathera nenese žádnou vinu.