8. 6. 2024

Láska umí překvapovat, a to často ve chvíli, kdy to nejméně čekáme. Pokud jste se narodili v jednom z následujících znamení zvěrokruhu, zbystřete. Máte totiž ve svém okolí člověka, který si na vás už dlouho myslí a chystá se vám vyznat lásku.

Vídáte ho či ji téměř denně a vůbec by vás nenapadlo, že jeho či její city už dávno překročily hranici kolegiality, kamarádství, povrchního přátelství. Zkuste se poohlédnout kolem sebe, zda se ve vašem okolí nevyskytuje člověk, který ve vaší přítomnosti třeba už delší dobu není uvolněný, projevuje nervozitu, když je však s vámi, jako by zapomněl mluvit.

Zamyslet by se nad svými přáteli a kolegy měla zejména následující znamení zvěrokruhu:

Býk (21. 4. – 21. 5.)

To je s vámi těžké, milí Býci, ten potměšilý Mars s bohyní lásky Venuší z vás v tomhle období dělají doslova magnet na opačné pohlaví. Projevujete takové charisma a nadšení, že se ani nelze divit vzplanutí touhy někoho z vašich blízkých.

Říkáte si, co je v domě, není pro mě? Nenechte se vysmát. Jestli k dotyčnému cítíte alespoň náznak něčeho jiného, než pouhého přátelství, vrhněte se do nového dobrodružství. Jděte na to ale s rozmyslem. Nezapomeňte, že kdyby vám takový krok nevyšel, nejspíš se s dotyčnou osobou budete ještě nějaký čas potkávat, tak ať si přitom vzájemně neplivete do obličeje.

Býkům ale hraje do karet i předpoklad že by onou vyvolenou mohla být nějaká bývalá láska. V takovém případě je důležité, aby obě strany zapracovaly na tom, co v minulosti vedlo k jejich rozchodu. Když druhé šance vycházejí ze srdce, není důvod je zatracovat.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Lidé narození ve znamení Blíženců jsou nesmírně společenští a komunikativní jedinci, kteří milují seznamování s novými lidmi a rádi s kýmkoli zapřádají rozhovor. Jsou chytří, o spoustu věcí se zajímají, takže debata s nimi bývá zajímavá a podnětná.

Svou okouzlující a příjemnou povahou mohou zaujmout třeba během neformálního rozhovoru na pracovní akci, při výletu s kamarády a nikde není psáno, že by takový impulz nemohl přijít například během nějakého workshopu.

Pro Blížence je ale důležité si říci, zda v danou chvíli opravdu chtějí vztah. Jejich portfolio zájmů je totiž natolik široké, že by na svého obdivovatele či obdivovatelku nemuseli mít vůbec čas.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Viděli jste Indiana Jonese s nějakou partnerkou? Stejně tak i Střelec, jako dobrodruh, který neustále hledá nové obzory, nemá čas na to si hledat protějšek. A co si budeme povídat, velmi podstatným důvodem je jeho nezávislost, na kterou si nedá sáhnout.

Ovšem, nalijme si čistého vína, milé dámy. Střelcova otevřenost a láska k dobrodružství fungují stejně jako charismatická postava Indiana Jonese. I když v jejich případě hraje prim spontánní romantika, neznamená to, že se v jejich okolí nenajde někdo, kdo po nich zatouží.

Takže, drazí Střelci, dobře si všímejte společnosti, se kterou se chystáte na dobrodružnou výpravu. O vaši druhou půlku srdce můžete doslova a do písmene zakopnout při tréninku ve sportovním klubu, anebo zjistíte, že švagrová vašeho bratra je vaší upřímnou fanynkou. A třeba by mohla být i něco víc...

