Různé byliny mají antibiotické účinky, ale kdo by to čekal od žampionu? Oblíbená houba dokáže víc než jenom obohatit naši kuchyni.

Šampion žampion

Označení žampion se často spojuje se dvěma různými jedlými a chutnými houbami, s pečárkou dvouvýtrusnou (latinsky Agaricus bisporus), která se převážně pěstuje, a pečárkou polní (latinsky Agaricus campestris), která se vyskytuje především ve volné přírodě.

Tyto houby jsou hojně rozšířené v severní Americe, vyskytují se také v Evropě. V přírodě se jim daří mimo les, na pařeništích, hnojených pozemcích, na loukách, kompostech, v zahradách a na polích. K nalezení jsou od května do října.

Pěstované pečárky bývají bělejší, zatímco ty rostoucí v přírodě nejsou tolik zakulacené a barvu mají více do hněda. Nicméně v USA se teď módně pěstují i hnědé odrůdy.

Kdo ale začal s pěstováním žampionů? Nepřekvapivě to byli Francouzi, už v 17. století. Vítr zavál pařížským zahradníkům výtrusy hub do pařenišť, kde pěstovali především melouny.

Záhy přišli na to, že žampiony lze pěstovat ve tmě a začali k zahradnickým účelům využívat police a bedny. Zanedlouho si tyto chutné houby získaly značnou oblibu.

Jako přínos do kuchyně jsou žampiony populární v celé řadě zemí. Přidávají se jako příloha k masu, samotné se smaží, nakládají se do nálevu, patří do salátů, polévek, omelet i omáček.

Léčivá houba

V plodnicích těchto hub najdeme antibiotické látky (agaritin a kampestrin), dále potom agaridoxin, který má protinádorové účinky. Samozřejmě nezapomínejme na vitaminy B1, a B2, C i D; a také na minerály, především draslík, fosfor, hořčík a vápník.

Sušená houba podle čínské medicíny prospívá plicím, slezině a žaludku. Dokáže rozpouštět hleny a tlumit zvracení. Celkově posiluje organismus, snižuje krevní tlak a pomáhá rovněž snížit hladinu cukru v krvi.

Zásadní je ovšem antibiotický účinek. Látky v plodnicích dokáží likvidovat bakterie a obzvláště jsou účinné proti Escherichie coli, respektive jejím patogenním kmenům, které způsobují infekční onemocnění.

Pečárka také antibioticky působí proti bakteriím rodu Shigellia, které způsobují bakteriální úplavici, což je vysoce nakažlivé průjmové onemocnění. Mezi její příznaky patří příměs hlenu a krve ve stolici, k tomu zimnice, třesavka, horečka a křečovité bolesti břicha. Je tedy vhodná jako podpůrná léčba.

Může pomoci zdolat i alergické astma, stejně jako další alergické projevy, jako například ekzém, kopřivka atp.

Žampionový extrakt je silné metabolikum (tedy podporuje látkovou výměnu), které vykazuje účinky nejen antibiotické, ale také protinádorové, takže může posloužit jako doplňková léčba rakoviny, zejména rakoviny kůže.

Houbu lze užívat v podobě prášku, případně se dá z čerstvých plodnic připravit tinktura, jejímž základem je alespoň šedesátiprocentní etanol. Ta posiluje obranné mechanismy těla a podporuje imunitní systém.

