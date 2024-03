Jasmína Maurerová 1. 3. 2024 8:32 clock 4 minuty gallery

Žaneta Fuchsová je televiznímu divákovi známá hlavně z filmů jako je Kočičí princ, Počítání oveček, Lucie, postrach ulice, a nebo z populárních seriálů Bambinot, Vlak dětství a naděje a hlavně pak Létající Čestmír. Věděli jste ale, že herečku nevzali na konzervatoř pro nedostatek talentu?

Fuchsová brzy oslaví již dvaapadesáté narozeniny. Herectví se ale dnes nevěnuje, nicméně z oboru úplně tak neodešla. Ačkoliv ji nebylo dopřáno studovat na konzervatoři, cestu si i tak našla. Jen stojí na opačné straně, za kamerou.

Poté, co ji odmítli přijmout na hereckou konzervatoř údajně pro nedostatek talentu, vystudovala ekonomickou školu. V té době přitom za sebou už měla třiatřicet rolí. Zklamaná Fuchsová se nikdy nedozvěděla, proč ji na vysněnou školu nepřijali a jak přiznala v pořadu 13. komnata, kdyby se tak stalo, mohlo být dnes všechno jinak. „Hraní pro mě není o potřebě se zviditelnit, ale spíše ventilovat. Kdyby mě tehdy vzali na konzervatoř, bylo by to zřejmě všechno jinak,“ řekla tehdy.

Nabídky dostávala, hrát nesměla

Během toho, co studovala školu, kterou vlastně ani studovat nechtěla, dokonce dostávala nabídky od různých režisérů. Natáčení měla ale zakázané.

Po dostudování ekonomky Fuchsová vystřídala několik profesí. Živila se jako sekretářka, účetní a také pracovala v castingové agentuře. Zlom přišel až když se v Praze točil francouzský seriál o komisaři Maigretovi a Žaneta na něm spolupracovala jako asistentka režie.

Narozdíl od komise při přijímacím řízení na konzervatoř se produkce při odhalení, s jakou hvězdou mají tu čest spolupracovat, rozhodla Fuchsové nabídnou malou roli. To spustilo kolotoč událostí a Fuchsové se konečně začalo znovu dařit. Později se tak mohla podílet i na produkci v tu dobu velmi úspěšného seriálu Rodinná pouta.

Fuchsová konečně byla zase ve svém živlu a v režii se našla. Po Rodinných poutech se podílela i na nekonečném seriálu Ulice, který televizní diváci mohou na obrazovkách vídat dodnes. V roce 2016 se objevila i v seriálu Ohnivé kuře.

Ačkoliv po herecké kariéře vždy toužila, v jednom z rozhovorů přiznala, že se na sebe nerada dívá. „Nemůžu se na své staré filmy dívat. Když to moje dcera ještě jako malá viděla, nedokázala pochopit, že vidí maminku v televizi a zároveň doma v pokoji,“ uvádí web idnes.cz komentář Fuchsové vůči své osobě z rozhovoru z roku 2014.

Žaneta má dvě děti, dceru Michaelu a syna Radka.

Statisícové dluhy a exekuce

Trable bohužel prožívala Fuchsová nejen v profesním životě, ale i tom osobním. Web ctidoma.cz píše, že ji bývalý manžel zatáhl do problémů. Ty vyústily až v to, že skončila s šestnácti exekucemi na krku. Ačkoliv vystudovala ekonomickou školu, na finance prý nikdy nos neměla, a navíc nechala věci zajít až příliš daleko. Problémy se tedy kupily a dluhy narostly do statisíců.

Bezesporu talentovaná dětská herečka se poprvé před kamerou ocitla v pouhých pěti letech. Byla to právě pohádka Kočičí princ, která se zdála být tím odrazovým můstkem pro nadanou budoucí hvězdu. Následovalo drama Housata z roku 1979 a o dva roky později televizní film Počítání oveček.

Nejvýrazněji se ale do paměti diváků vryla svými rolemi v rodinné filmové komedii režiséra Jindřicha Poláka Lucie, postrach ulice z roku 1984, Chobotničky z druhého patra od stejného režiséra nebo šestidílném televizním seriálu Létající Čestmír od režiséra Václava Vorlíčka.

Seriál o úplně obyčejném klukovi Čestmírovi, který má doma tak trochu nenormální květiny, díky kterým může létat a stárnout, jak se mu zlíbí, se dokonce vysílal i v zemích jako je Vietnam, Mongolsko, Německo, Polsko, Maďarsko nebo Bulharsko.

Zdroje: svetzeny.cz, ctidoma.cz, idnes.cz