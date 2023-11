Možná bychom ji vídali na plátnech jako oblíbenou herečku i dnes. Žanetu Fuchsovou známe ale jen z dětských rolí, protože ji osud, bůhví proč, poslal na úplně jinou cestu, v souvislosti s herectvím prožila i bolest křivdy. Dnes, jak se zdá, se s ní vyrovnala.

Hvězdička

Žaneta Fuchsová loni na konci března oslavila své 50. narozeniny (*31. 3. 1972) a po několika životních ranách je opět u filmu. Známe ji jako veselou rošťandu z filmů a seriálů, z nichž si ji asi přece jen nejspíš vybavíme jako rozpustilou Lucii nebo Evičku Holanovou, která si se svým filmovým bráškou Honzíkem (Milan Šimáček) uplácá z neznámé hmoty chobotničky. Její úplně první rolí je Terezka v Kočičím princovi (1978). Tehdy jako pětiletou ji do konkurzu přihlásil tatínek, a jako až příliš živé dítko porotu okouzlila.

Další roky přicházela jedna role za druhou. Herectví jí ale život zašmodrchalo.

Následující kratké video ukazuje Lucii jako postrach ulice:

Zdroj: Youtube

Zklamání

Když se Žaneta před ukončením základní školy rozhodovala jaké povolání zvolit, měla v podstatě jasno. Chtěla být zdravotní sestřičkou. Ale tak nějak na nátlak okolí, aby vzhledem ke svým filmovým zkušenostem zkusila konzervatoř, podlehla. Když si podala přihlášku, měla už za sebou více než třicet rolí a byla značně populární. Porota z nějakého neznámého důvodu dospěla k názoru, že na povolání herečky nemá dostatečný talent. Bylo jí to nesmírně líto a považovala to za velkou křivdu, už i proto, že filmu obětovala své dětství. Rodiče z obavy, aby se jí nic nestalo ji střežili jako oko v hlavě. Nesměla jezdit na tábory, školy v přírodě, lyžovat či jezdit na kole ani řádit venku s vrstevníky.

Po velkém zklamání začala studovat střední ekonomickou školu. Během studií sice od režisérů a producentů nějaké nabídky na účinkování ve filmech ještě přišly, její srdce už bylo na jednu stranu pro film uzavřené, na druhou stranu ani škola jí nebyla ochotná na případné natáčení z výuky uvolnit. A zájem o ni se začal vytrácet…

Z Žanety už dávno není malá holčička

Houževnatá

Po ukončení školy získala práci jako sekretářka ve Zmožkově hudebním nakladatelství Carmen, poté pracovala jako účetní až se dostala do castingové agentury… Krůček po krůčku se propracovala do pozice manažerky a dostala se znova k natáčení, nejdřív jako asistentka režie v seriálu o komisaři Maigretovi, který se natáčel v Praze (2002). Pak do produkce seriálu Rodinná pouta (2004), kde dostala jako bývalá hvězdička i roličku sekretářky.

Dnes rozvedená Žaneta provdaná Bukovská, matka dvou dětí – dcery Michaely a syna Radka je pomocnou režisérkou seriálu Ulice, kde už ztvárnila i menší herecké role. Do světa filmu se vrátila alespoň (nyní) za kamerou. Staré jizvy pomohly zhojit „… adrenalin a radost z natáčení," protože „… se na to nedá zapomenout ani po letech“, svěřila se dětská herečka.

