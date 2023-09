Varování statistiků upozorňuje na možnost příští světové války, která může zničit civilizaci. Nezbývá se než zeptat, zda žijeme skutečně v éře míru, nebo je svět na pokraji další ničivé války? Počítačový vědec Aaron Clauset z Coloradské univerzity prověřil čísla, aby tuto naléhavou otázku osvětlil.

A výsledky jsou poučné i poněkud střízlivé. Clausetova rozsáhlá analýza se zabývá obdobím od roku 1823 do roku 2003 a zkoumá 95 válek, aby zjistil, zda je naše současné mírové období anomálií, nebo součástí opakujícího se historického vzorce. Obecně rozšířený názor, že od druhé světové války zažíváme jedinečnou éru klidu, je podroben zkoušce a zjištění jsou znepokojivá.

close info Zdroj: AAron Clauset (Pubic domain) zoom_in Graf pravděpodobnosti vypuknutí války

Jak dlouho bychom museli zůstat v míru?

Na rozdíl od představy historicky vzácného mírového období Clausetovo statistické hodnocení naznačuje opak. Aby bylo možné náš současný stav skutečně označit za jedinečnou éru míru, musel by přetrvat ještě jedno století nebo déle. Jinými slovy, svět by musel zůstat bez konfliktů dalších 100 až 140 let, aby se dal považovat za statisticky významný.

Clausetův výzkum zpochybňuje názor, že náš současný mír je výjimečně stabilní. Upozorňuje, že křehkost tohoto míru bychom neměli podceňovat a že může být mnohem křehčí, než bychom chtěli věřit.

Globální stabilita je nejistá

Nejznepokojivějším zjištěním Clausetovy analýzy je, že riziko rozsáhlé války schopné ukončit civilizaci zůstává stálou hrozbou. I když je náročné předpovědět, kdy by k takové katastrofické události mohlo dojít, Clauset odhaduje, že by se mohla odehrát kdekoli od 383 do neuvěřitelných 11 489 let, přičemž střední odhad je 1 339 let. Toto odhalení je jasnou připomínkou nejistoty globální stability.

Podle Clausetových vlastních slov je "vyhlídka na konflikt, který by mohl ukončit civilizaci v příštích 13 stoletích, střízlivá".

close info Profimedia.cz zoom_in Jaderná válka

Za mír je třeba bojovat

Clausetův výzkum zdůrazňuje potřebu neustálého úsilí o zajištění toho, aby současný mír vydržel, a o ochranu institucí a systémů podporujících mír, které přispěly k tomuto období klidu. Přestože nelze s naprostou jistotou předpovědět budoucnost, Clausetova práce ukazuje, jak je důležité zaujmout aktivní přístup k udržení celosvětového míru.

Ačkoli se možná nenacházíme v jedinečné éře míru, máme společnou odpovědnost pracovat na vytvoření světa, v němž se minimalizuje přízrak ničivých konfliktů. Clausetova statistická analýza slouží jako důrazná připomínka toho, že mír, ačkoli není zaručen, stojí za to v zájmu budoucnosti lidstva neúnavně prosazovat.

Na závěr se podívejme na video o tom, které státy budou obětované v případě třetí světové války:

Zdroj: Youtube

Zdroje: phys.org, www.science.org - studie, metro.co.uk