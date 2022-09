Co se stane se Zemí, když vybuchne Slunce. Dramatické video ukazuje náš konec

Slunce zažívá krizi.

Naše Slunce prochází krizí středního věku. Upozorňuje na to nová studie Evropské vesmírné agentury. Ta se projevuje častými erupcemi, výrony koronární hmoty a bouřemi. A bude hůř. Po relativním zklidnění se nafoukne v červeného obra a pohltí nejbližší planety, včetně Země.

4,57 miliardy let. Tak je stará naše životadárná hvězda. Zjistili to astronomové pomocí analýzy dat, které od roku 2013 sbírala vesmírná astrometrická observatoř Gaia. Je tak o něco méně než v polovině svého života.

Slunce vzniklo z hvězdné mlhoviny, jež se ve svém středu postupně zahušťovala a rotovala. Jakmile začal narůstat tlak a hustota, došlo k zažehnutí termonukleární reakce. Každou sekundu se začalo měnit asi 600 milionů tun vodíku na helium a 4 miliony tun hmoty na energii. Zásoby vodíku ale nejsou nekonečné. Až dojdou, naruší se hydrostatická rovnováha. Jádro se smrští a hvězda se nafoukne. Stane se červeným obrem.

Červený obr

Ten začne požírat vše, co mu bude stát v cestě. Nejdřív Merkur, pak Venuši a Zemi. „Tento proces, pojmenovaný jako planetární pohlcení, je pravděpodobně běžný v celém vesmíru. Dlouho jsme však netušili, co se stane s nešťastnou planetou, která se náhle ocitla uvnitř své mateřské hvězdy. Vytvořili jsme tak speciální simulaci," říká hlavní autor studie Ricardo Yarza z Kalifornské univerzity v Santa Cruz, publikované v časopise The Astrophysical Journal letos v březnu.

Ta umožnila celému vědeckému týmu prozkoumat, jak plyn hvězdy interaguje s oběžnicí a jak kolem ní víří. „Celý proces pohlcení si můžeme představit jako šálek kávy, jenž znázorňuje hvězdu a lžičku jako planetu. Když lžičkou mícháte, tekutina rotuje. Jakmile se těleso ocitne ve hvězdě, zevnitř ji rozvíří."

Pokud by ale planeta byla dostatečně hmotná, své slunce by mohla rozhýbat natolik, že její vnější vrstvy by byly vyvrženy do okolí. „Ve vesmíru by se poté pohyboval zbytek pohlceného objektu nebo hnědý trpaslík obíhající kolem toho, co zbylo z jádra," vysvětluje Yarza.

Zánik Sluneční soustavy

Takový osud ale naše Slunce asi nečeká. Aby oběžnice hvězdu roztrhala, musela by mít alespoň 100násobek hmotnosti Jupiteru. Po vyčerpání zásob hélia se tak nenasytný rudý obr začne smršťovat. Následně jádro zkolabuje a zcvrkne se. Z hvězdy se stane bílý trpaslík.

Jeho vnější vrstvy budou při tomto procesu odmrštěny, čímž vznikne planetární mlhovina bohatá na značné množství různých prvků. Pak bude pozvolna chladnout. Na zbývající planety naší galaxie již nebude působit gravitace. Budou se pohybovat vesmírem tak dlouho, než je přitáhne jiná hvězda.

