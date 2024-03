close info Youtube.com

14. 3. 2024

Bylo to legendární utkání plné napětí. Stačilo málo a českoslovenští fotbalisté si mohli z Mistrovství světa v roce 1962 odvážet zlato. Vidět tento zápas na vlastní oči by si přál nejeden dnešní fanoušek kopané. Jak naznačuje dobová fotografie, možná se to někomu podařilo.

Byl začátek léta. Kluci z Československého týmu pod vedení trenéra Rudolfa Vytlačila neskrývali nervozitu. Hlavním důvodem bylo zranění pravého obránce Jana Láty. „Bylo to velké oslabení,” vzpomínal Václav Mašek. Hráče proto nahradil Jiří Tichý. Později se ukázalo, že to byla chyba. close Magazín Kontroverzní cestovatel v čase varuje před hrůzami v roce 2024. Evropu čeká katastrofa, začne v Maďarsku „Šly přes něj všechny góly. Byl spíše stoper než blesk,” krčí rameny fotbalista. Svůj den neměl ani brankář Viliam Schrojfov. Mohli za to ale funkcionáři FIFA. Když v šatně probíhala příprava na utkání, vstoupili do ní spolu se zástupem novinářů. Gólmanovi sdělili, že se stal nejlepším z šampionátu. Toto ocenění Schojfora rozhodilo natolik, že se přestal soustředit. Legendární zápas Během boje o zlato s Brazílií se diváci nenudili. Už v 15. minutě českoslovenští fotbalisté slavili první úspěch. Ne však na dlouho. O dvě minuty později na Masopustův gól odpověděl Amarildo. Použil svou specialitu - střelbu z úhlu. close Magazín Potápěč ve Středozemním moři oněměl úžasem. Našel záhadný monument, který pravděpodobně přepíše video Pak už to šlo s evropskými hráči z kopce. V polovině druhého poločasu se míče zmocnili Zito a Vavá. Skóre 3:1 pro Brazílii už nešlo zvrátit. Jihoamerická země se tak stala teprve druhou krajinou, která vyhrála Světový pohár dvakrát za sebou. Bylo tedy co oslavovat. Novináři se seběhli na hřiště a hráči si užívali chvíle úspěchu. Mezi nimi byl také kapitán Maur Ramos, jenž hrdě svíral malý pohár. V této pozici byl zachycen neznámým fotografem. Zdroj: Youtube Snímek není na první pohled ničím výjimečný. Pokud se ale něj podíváte důkladněji a sledujete pohled brazilského fotbalisty, zaujme vás ruka držící podivnou věc. Cestovatel v čase Černý obdélník není podle milovníků sci-fi ničím jiným než vyklápěcím telefonem. Má být tedy důkazem, že legendární zápas navštívil cestovatel z budoucnosti. close info Youtube.com zoom_in Cestoval v čase v roce 1962? Tento typ mobilů byl totiž uveden na trh až v roce 1996, kdy Motorola vydala model StarTA. Skeptici si však klepou na čelo. Osoba na hřišti podle nich nedrží telefon, ale dvouokou zrcadlovku. Ta byla v 60. a 70. letech minulého století nejpoužívanějším nástrojem profesionálních fotografů a fotoreportérů. Přístroj totiž uměl zachytit více detailů než obyčejný kinofilm. Jeho přítomnost na Mistrovství světa ve fotbale je tedy zcela přirozená. Zdroje: www.ifotovideo.cz, www.seznamzpravy.cz, www.en.wikipedia.org, www.mirror.co.uk

