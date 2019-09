Skutečná láska Jana Hrušínského: Jak dnes vypadá Julie z Láďo ty jsi princezna

Herec Jan Hrušínský za svých mladých let vystřídal řadu půvabných filmových partnerek, málokdy k nim však zahořel láskou i v reálném životě. Jedna z nich mu nicméně skutečně učarovala. Šlo o Julii Jurištovou, která s ním hrála v pohádce Láďo, ty jsi princezna.

Pohádka režiséra Jana Bonaventury se inspirovala předlohou Boženy Němcové Princezna se zlatou hvězdou na čele, neobvyklé pojetí a vtipná zápletka ale původní příběh přetvořily v moderní, neotřelou verzi. Co však filmu Láďo, ty jsi princezna dodalo opravdové kouzlo, byla půvabná blondýnka Julie Jurištová po boku sympaťáka Jana Hrušínského.

Hrušínský byl na konci 70. let už idolem dívčích srdcí a dobře rozehranou kariéru měla i Jurištová. Její křehká krása ji předurčovala k rolím princezen a nevinných dívek, a oslovila dokonce i východoněmecké filmaře, kteří si ji vybrali pro hlavní roli v pohádkovém filmu Sněženka a Růženka.

Ačkoli bulvár v té době ještě nebyl tak "bulvární" jako dnes, brzy se do éteru roznesla zpráva, že vztah Jana Hrušínského s krásnou Julií není jen pracovní. Mladí herci se do sebe během natáčení pohádky skutečně zamilovali a diváci je prý považovali za jeden z nejkrásnějších párů. Jan to tehdy se svou "princeznou" myslel skutečně vážně, protože ji seznámil se svou rodinou a bral ji na rodinné víkendové sídlo do Plané nad Lužnicí.

Vztah nakonec po několika měsících ztroskotal, ale herci zůstali přáteli. Společně se před kamerou objevili ještě po letech v historickém seriálu Synové a dcery Jakuba skláře a krátce nato se Julie ze světa filmu zcela stáhla. Z princeznovského věku už vyrostla, ale u pohádek chtěla zůstat, protože hraní pro děti pro ni vždycky bylo silnou srdeční záležitostí. Založila proto vlastní kočovnou Divadelní společnost Julie Jurištové, která se zaměřuje hlavně na dětské publikum. Tato práce ji živí i baví dodnes.