Nadějná dětská hvězda, kráska s tmavýma očima – to byla oblíbená Renata Mašková, která si zahrála třeba ve filmu Přijela k nám pouť. V 70. letech byla výraznou postavou československé filmové scény. Pak ale náhle zmizela. Neustála totiž intriky svých filmových kolegyň.

Renata Mašková se narodila 7. dubna 1960 v Praze a v již útlém věku začala působit jako dětská herečka. Její debut přišel ve filmu Přijela k nám pouť z roku 1973. Tehdy ji objevila a do role obsadila pomocná režisérka Drahomíra Králová. Renata se spolu s Yvettou Kornovou zapsala do paměti diváků i díky slavnému duetu Žluťásku na kolotoči. Zavzpomínejme zde:

Vzestup a další výzvy

Rok po úspěchu filmu Přijela k nám pouť následovalo psychologické drama Velké trápení a postupně se Renata objevila v dalších filmech, jako například Jak se točí Rozmarýny od Věry Plívové-Šimkové. Její komediální talent zazářil i ve snímku Vrchní, prchni!.

Jenže úspěch a sláva dětské hvězdy se podepsaly na jejím životě. Dnes na dětská léta před kamerou vzpomíná s láskou i trpkostí, protože si zažila závist ze strany vrstevníků. „Když jsem se po prázdninách vrátila do školy, moje nejlepší kamarádka už seděla s jinou holčičkou. Ostatní holky mi řekly: No, co si myslíš, vždyť jsi teď namyšlená herečka.“

Vzdělání si Renata Mašková doplnila na Státní konzervatoři v Praze, kde studovala hudebně-dramatické umění.

Ovšem, přestože měla slibně rozjetou filmovou kariéru, po absolvování konzervatoře se setkala se s výzvami, když hledala divadelní angažmá. I proto z povědomí diváků zmizela.

Začala se věnovat výuce umění v lidových školách a příležitostně přijímala role ve filmech, jako například ve filmu Perfektní manžel z roku 1992.

Ještě před ním uvedený film Dlouhá míle z roku 1989, tedy ještě v době komunistické éry, nezískal patřičnou pozornost. I to byl důvod, proč se Renata přestala na obrazovce objevovat. Přestože si zahrála v menší role, věnovala se organizační práci v Armádním uměleckém souboru. Po narození synů Lukáše a Vojtěcha se Renata plně soustředila na svou rodinu.

Nový směr v životě

Po rozpadu souboru se Renata našla v roli manažerky ve firmě působící v oblasti služeb a obchodu. Poté pracovala jako hospodářka na pražské základní škole. I přesto, že se od filmového plátna postupně vzdálila, vzpomíná na svou krátkou filmovou kariéru s nostalgií.

Renata dodnes chová lásku k dětem a mladé generaci.

Na 12 let starý rozhovor s Renatou Maškovou v rámci 44. dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v roce 2012 se podívejte zde:

Poznali byste oblíbenou dětskou hvězdu? Škoda, že nevydýchala intriky kolegyň a herectví pověsila na hřebík.

