Externí autor 31. 8. 2024 clock 3 minuty

Září je posledním měsícem, kdy si můžeme užívat prosluněných letních dní. Ale koneckonců ani podzim, čas sklizně, není také úplně špatný. Zejména pro následující tři znamení horoskopu, která čeká velká životní událost.

Tak co, jak na tom budete vy? Chytíte v září štěstí za pačesy nebo si na svůj jackpot budete muset vyčkat do dalšího měsíce? V každém případě se mají následující znamení na co těšit.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

V září Panny zazáří. Hvězdná konstelace odstraní do půlky měsíce zmatky nebo pracovní zpoždění. A díky tomu dostanete milé Panny svěží vítr do plachet. Tento posun přinese jasno především ve vašem pracovním životě. Očekávejte významný pokrok v projektech, na kterých pracujete, ať již sami nebo v týmu. A nebuďte překvapeni, když si za své úsilí vysloužíte pochvalu, nebo dokonce finanční uznání.

Navíc je ve hře i povýšení a to už je jiný level. Konečně se můžete posunout na kariérním žebříčku o kus dál a vyzkoušet si nějaké nové projekty. Držíme palce, aby to vyšlo.

Zbytek měsíce je ideální doba k péči o sebe a své zdraví. Budete překvapeni dárkem v podobě návštěvy wellness centra. Užijte si ho, protože vzhledem k předcházejícímu nabytému programu si péči zasloužíte.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Až zvolna vplujeme do období Vah, bude se vám pomalu vracet pozitivní energie. Venuše, vaše vládnoucí planeta, končí svou retrograditu 3. září, což bude mít znatelný dopad na vaše vztahy a finance.

Pokud jste v předcházejících měsících plácali v milostném životě na rozbouřeném moři, vzpomeňte si, že po každé bouřce vyjde slunce a vy se můžete těšit na mnohem plynulejší a klidnější chod. Tedy za předpokladu, že si vyjasníte nedorozumění.

Aby toho nebylo málo, konečně si šéfové všimnou jak makáte a zohlední tenhle detail ve vaší finanční odměně. A ta se vám bude rozhodně hodit, protože vás čeká velký výdaj. Jediné, o čem se hvězdy zmiňují, že bude příjemný. Zkusíme si tipnout: svatba, křtiny, nový byt, vysněná dovolená?

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozorozi jsou známí svou pracovitosti a odhodláním. A právě v září budou sklízet plody své práce. Jejich sektorem kreativity a sebevyjádření aktuálně prochází Jupiter, planeta štěstí a expanze a dává jim zelenou, aby se mohli věnovat svým vášním.

A teď si milí Kozorozi představte, že tenhle vliv může přinést vzrušující příležitosti nejenom ve vašem osobním, ale i pracovním životě. Kromě toho, posílí vaši motivaci a naději do budoucna.

Za svou urputnou a odhodlanou práci si takový posun rozhodně zasloužíte.

Zdroje: www.desired.de, collective.world