NASA zveřejnila fantastické záběry zatmění měsíce z Marsu. Je to nádherné video

Mars a jeho měsíc

Foto: Profimedia.com

Robotické vozítko Perseverance společnosti NASA je považováno za technický zázrak. Od minulého roku pracuje na Marsu a pátrá po mikroskopických stopách dávného života. Nyní natočilo a poslalo na Zemi video marsovského zatmění Slunce.

Automatický průzkumník povrchu Rudé planety pořídil záběry pomoci vyspělé kamery Mastcam-Z druhého dubna 2022, tedy 397. marsovský a 408. pozemský den své mise. Kamera je součástí celé sady zařízení pro zaznamenávání pohyblivého obrazu. Ten se dá také dle potřeby přiblížit.

Této funkce se využilo právě nyní, kdy se mezi Marsem a Sluncem vyskytoval větší ze dvou známých měsíců Phobos. Ten je 157krát menší než náš Měsíc a má tvar připomínající bramboru. Proto bylo Slunce zastíněno jen částečně.

Zatmění slunce na Marsu

Mastcam-Z má speciální solární filtry, které mu umožňují dívat se přímo do rožhavené hvězdy. Video má tak vysoké rozlišení, s dosud nejvyšší snímkovou frekvencí. „Věděla jsem, že zatmění bude zajímavé, netušila jsem, že až tak," řekla členka týmu, jež kamery obsluhuje, Rachel Hows. „Vždy se na obrázky a videa těším, stále jsem však překvapená, jak úžasně konečný výsledek vypadá."

Zdroj: Youtube

Zatmění na Marsu trvalo něco málo přes 40 sekund. To je podstatně kratší doba, než zatmění Slunce, které vidíme my, pozemšťané. To obvykle trvá sedm a půl minuty. I přesto může toto pozorování vědcům pomoci lépe pochopit oběžnou dráhu Phobosu a způsob, jak jeho gravitace působí na povrch Rudé planety. „Ta totiž utváří kůru a plášť," vysvětlila v tiskové zprávě Laboratoř tryskového pohonu.

Fotografie zatmění Slunce na Marsu byly zachyceny už v roce 2004 dvojicí robotických vozítek NASA Spirit a Opportunity. Později ho zaznamenal i slavný rover Curiosity. Perseverance zatím poskytlo nejkvalitnější záběry.

Vozítko Perseverance

Vědci do robota, který představuje již devátou průzkumnou misi Rudé planety, vkládají velké naděje. Mimo speciální kamery Mastcam-Z disponuje také nástrojem SuperCam, jež je umístěn na stožáru. S jeho pomocí mohou odborníci zkoumat neznámé objekty laserem a vytvořit kolem nich plazmový mrak, z něhož lze později odvodit jejich chemické složení.

Vozítko PerseveranceZdroj: Profimedia.com

Nechybí ani robotická paže vybavená planetárním přístrojem pro rentgenovou litochemii. Ten hledá chemické otisky pravěkého života pomocí rentgenového paprsku. Další nástroj využívá Ramanovu a luminiscenční spektroskopii pro nalezení organických a chemických látek.

Nyní se Perseverance přesunulo k deltě bývalé řeky vtékající do kráteru Jezero. Zde bude odebírat vzorky materiálu, který byl v minulosti bahnem. Toto místo je podle NASA jedno z nejlepších, kde hledat stopy případného minulého života na Marsu. Nashromážděné vzorky budou uchovány ve zkumavkách, jež následující mise přepraví na Zemi k rozboru.

Zdroj:

www.sciencealert.com, www.denik.cz, www.dsl.sk, www.ct24.ceskatelevize.cz