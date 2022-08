Potápěči našli obří zatopený systém jeskyní. Žila v něm stará neznámá civilizace

Natálie Borůvková

Podmořské jeskyně Sac Actum

Foto: Nido Huebl / Shutterstock

Nově objevený zatopený systém v Mexiku, který spojuje dvě dosud známé podmořské jeskyně, je dlouhý téměř 350 km. Je tedy největším na světě. Žila v něm dokonce stará civilizace.

Po deseti měsících práce nalezla skupina pro podmořský průzkum v rámci projektu Great Maya Aquifer Project spojení mezi dvěma nejrozsáhlejšími zatopenými jeskynními systémy na Zemi. Sac Actun a Dos Ojos, které se nacházejí na mexickém poloostrově Yucatán, tak tvoří největší známou zatopenou jeskyni na světě o délce téměř 350 km.

Potápěči našli největší zatopený systém jeskyní na světě

"Tato obrovská jeskyně představuje nejvýznamnější zatopené archeologické naleziště na světě, neboť se v ní nachází více než sto archeologických kontextů, mezi nimiž jsou doklady o prvních osadnících Ameriky, stejně jako o vyhynulé fauně a samozřejmě o mayské kultuře," říká podmořský badatel Guillermo de Anda.

Projekt, který byl zahájen v roce 2017, vedl Robert Schmittner s týmem potápěčů specializovaných na jeskyně. Schmittner hledal toto spojení 14 let a doplňoval tento vodní labyrint o nové zmapované tunely a jeskyně.

Dosud byl nejdelší 167 km dlouhý systém Ox Bel Ha, který se nachází jižně od mexického Tulumu. Na druhém místě se umístil systém Sac Actun, který se nachází severovýchodně od Tulumu a měří přibližně 163 kilometrů.

Třetí na seznamu byl systém Koal Baal a čtvrtý systém Dos Ojos. Nyní je v důsledku vyčerpávajícího průzkumu k poslednímu jmenovanému přidán systém Sac Actun.

Žila v něm stará civilizace

Podle pravidel jeskyňářství platí, že když se dva jeskynní systémy propojí, největší jeskyně pohltí tu nejmenší, takže její název zmizí.

Dalším cílem bude propojit Sac Actun s dalšími třemi podvodními jeskynními systémy, které se nacházejí velmi blízko sebe a leží v obci Tulum.

Podle údajů Speleologického průzkumu Quintana Roo se na severu státu nachází 358 podmořských jeskynních systémů, což představuje téměř 870 kilometrů zatopených chodeb sladkou vodou.

Na základě stejného pátrání zaregistrovala průzkumná skupina další významný systém nazývaný "matka všech cenotů". Ten se nachází severně od Sac Actunu. V něm žila dokonce stará civilizace.

"Je to výsledek více než 20 let cestování po stovkách kilometrů jeskyní ponořených hlavně v Quintana Roo, z nichž jsem 14 let věnoval průzkumu tohoto monstrózního systému Sac Actun. Nyní je úkolem každého z nás ho udržet," říká Schmittner.

Tyto "stovky kilometrů" podzemních chodeb se staly skutečnými tunely času, které střeží vzdálenou a nedávnou historii tohoto mexického regionu.

