Externí autor 5. 4. 2024 clock 3 minuty

Desáté přikázání v bibli mluví o tom, že bychom neměli závidět. To tak nějak víme všichni, jenže stejně závidíme. Kolegovi jeho povýšení, kamarádce nový vztah či influencerkám na Instagramu jejich postavu. Lidé narození v určitých znameních zvěrokruhu ale závidí přece jenom o trochu víc.

I když to tak na první pohled nemusí vypadat, závistiví lidé ubližují nejenom svému okolí, ale také sami sobě. Kromě toho, že se takoví jedinci špatně seznamují, když už si partnera přece jenom najdou, za předpokladu, že se nezmění, vztah jim nevydrží. A tohle všechno rozhodně nepřispívá k jejich duševní pohodě.

Panna

23. 8. – 22. 9.

Lidem narozeným ve znamení Panny se rozhodně nedá upřít, že jsou pracovití, velmi snadno se učí, spolehliví a mají smysl pro pořádek. Žene je touha po dokonalosti. I proto nedávají najevo emoce a soustředí se na svůj vnitřní svět.

Jejich neustálé přemítání nad tím, co všechno je ještě třeba udělat a jak to udělat lépe, může až vést k pesimistickému drbání si hlavy, že není stále hotovo. S tím logicky přichází otázka, jak je možné, že Franta už hotovo má. Cítíte osten závisti?

Panny se neustále v něčem vrtají, nacházejí chyby, opravují a následně mají potřebu kritizovat. Jsou to tak trochu intrikáni. Možná je problém v tom, že nikdy nebudou jedničky, na to jim chybí patřičná dávka kreativity. Raději budou závidět tuhle vlastnost druhým, než aby přijaly fakt, že jejich talentem je vylepšování již stávajících věcí.

Kozoroh

22. 12. – 20. 1.

Toto zemské znamení je charakteristické svou rozhodností a ctižádostí. Kromě toho jsou Kozorozi skuteční dříči. Pomalu stoupají k vysněným cílům a nenechají se ničím a nikým na této cestě rozhodit. Úspěch je pro ně alfou a omegou jejich bytí. Jenže v určitých situacích se jejich nadšení může rázem změnit v peklo na zemi.

Stačí k tomu jediné, když zjistí, že je někdo v jejich honbě za úspěchem předběhl a navíc ho to, na rozdíl od Kozoroha, nestálo téměř žádné úsilí. Ten totiž potřebuje být ve všem nejlepší a nesnese konkurenci. Závist pramenící z takové situace ho doslova nutí ke zlehčování práce druhých a leckdy i k jinému negativnímu jednání.

Před Kozorohem nikdy neříkejte, jak jste na tom finančně. Jestli totiž druhým opravdu něco závidí, tak to jsou peníze. A to zejména z toho důvodu, že na ty svoje se skutečně nadřel. Kdyby tušil, že jste třeba dědili, bude vám to dávat při každé příležitosti najevo velmi dehonestujícím způsobem. A to nechcete.

Rak

22. 6. – 22. 7.

Lidé narození ve znamení Raka jsou velmi citově založení. Rodina a blízcí přátelé jsou pro ně vším. V jejich případě je závist poněkud komplikovanější, protože vychází z obavy, že ztratí milovaného člověka, na kterém jim velmi záleží.

Stačí k tomu málo. Ve chvíli, kdy partner Raka byť jen okrajově zmíní, že kdosi ho pozval tam a tam, nebo že ten a ten uspěl v nějaké náročné situaci, Rak zpozorní. V prvním pádě začne žárlit. On se přece stará, on by měl být chválen. Pak nastupuje závist, co má dotyčný a já ne. A rozjíždí se myšlenkový pochod plný této záštiplné vlastnosti.

Rak bude vždy bojovat se závistí, ale podaří se mu ji utlumit ve chvíli, kdy si uvědomí, že je stejně dobrý jako všichni ostatní. Pokud zapracuje na své sebedůvěře, rozhodně se zlepší nejenom jeho mentální zdraví, ale uleví se i všem okolo.

