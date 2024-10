Externí autor 30. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Je obecně známo, že zdravá strava napomáhá správné funkci plic. Pokud chcete přispět ke správné funkci tohoto orgánu, denně vypijte sklenici výživného nápoje. Nejlépe ráno na lačný žaludek a uvidíte, co se stane.

Řeč je o kozí syrovátce, která si rozhodně zaslouží víc pozornosti, než se jí zatím dostává. Pokud nevíte, o co jde, jedná se o tekutinu, která zůstane po procesu srážení mléka. Tímto postupem se totiž mléko rozdělí na pevnou látku, takzvané syřidlo a tekutou látku – syrovátku. Kozí syrovátka se v základní formě nebo ve formě suplementu stala nepostradatelnou potravinou lidí, kteří vyznávají zdravý životní styl. Podle řady studií kozí syrovátka pomáhá při hubnutí, zlepšuje trávení, posiluje kosti a je skvělým přínosem pro pacienty s cukrovkou 2. typu.

Vhodná pro alergiky

Kozí syrovátku mohou konzumovat alergici, a to včetně dětí, které často nesnášejí kravské mléko kvůli přítomnosti kaseinového proteinu. Kozí mléko na rozdíl od kravského obsahuje této bílkoviny pouze minimální množství. To je i důvod, proč většina lidí snáší kozí mléko dobře.

Kozí syrovátka v lidovém léčitelství

V lidovém léčitelství se kozí syrovátka používá již po staletí. Už sám velký Hippokrates ji doporučoval k posílení imunity a proti vyčerpání. Dnes se kozí syrovátka doporučuje jako doplněk stravy zejména lidem s různými zdravotními obtížení souvisejícími například s plícemi nebo játry. Vždy byste si ale měli pamatovat, že jde jenom o potravinu, která vás sama o sobě nevyléčí, ale může spolu s dalšími léky významně přispět k vašemu uzdravení.

Kozí syrovátka pro plíce

Plíce jsou pro život nezbytné, protože odstraňují oxid uhličitý a dodávají kyslík do každé buňky v těle. Kozí mléko může zlepšit cestu ke snadnému a zdravé dýchání díky svému speciálnímu nutričnímu složení, které také zlepšuje funkci plic. Proteiny kozího mléka jako je selenoprotein P. vykazují antioxidační vlastnosti. Díky tomu pomáhají při obraně plicní tkáně proti oxidativnímu stresu způsobenému špatnými stravovacími návyky, cigaretovým kouřem a znečištěním. Stručně řečeno, kozí mléko zachovává integritu plicních buněk a snižuje zánět snížením oxidačního stresu.

Kozí mléko a astma

Kozí mléko má rovněž zajímavou schopnost potenciálně zmírňovat příznaky astmatu. Toto dlouhodobé respirační onemocnění je typické zúžením a zánětem dýchacích cest. Studie zveřejněná v časopise „Journal of Medical Food“ zjistila, že určité proteiny v kozím mléce pomáhají snižovat astmatický zánět plic.

Pouhý pomocník

I když užívání kozí syrovátky jako doplňku stravy po dobu šesti týdnů může odstranit dušnost, nemůže zlepšit funkci plic a kvalitu života u lidí s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Léčba takto závažných onemocnění tak patří především do rukou lékaře.

Nadějné výzkumy

Vědci provedli řadu výzkumů, ze kterých je patrné, že syrovátka by v sobě mohla skrývat možnosti v léčbě plic, nicméně ke konkrétním závěrům je ještě dlouhá cesta. Zatím je tedy důležitý fakt, že poskytuje kvalitní pomoc i jako podpůrný prostředek.

Co dalšího umí kozí syrovátka

S ohledem na hojně zastoupený selen, který je známý jako posilovač imunitního systému, syrovátka chrání před různými infekcemi a civilizačními chorobami. Rovněž je vhodná pro diabetiky, protože má méně přirozeného cukru. A také snáze stravitelná. Obsahuje mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které trávicí systém rychle a efektivně vstřebává a podporuje zdravý trávicí trakt.

Jak pít kozí syrovátku?

Jaké množství kozí syrovátky je denně potřeba, žádoucí a povolené závisí na tom, čeho chceme konzumací tohoto nápoje dosáhnout. Optimální denní množství je půl litru a nejúčinnější je, když ho pijete ráno na lačný žaludek. Sportovcům a lidem, kteří pravidelně cvičí, se po tréninku doporučuje i kozí syrovátka.

Nutno podotknout, že lidé s ledvinovými problémy by to s kozí syrovátkou neměli přehánět kvůli vysokému obsahu bílkovin. A stejně tak není vhodná pro děti do tří let.

zdroj: pmc.ncbi.nlm.nih.gov, www.sciencedirect.com, stefanalbescu08.medium.com, radiosarajevo.ba