Spousta lidí ví, jak provést očistu střev anebo například jater, už ale jen málokoho by napadlo, že je čas od času potřeba vyčistit také tepny. Jedině tak budou správně rozvádět krev po celém těle. Jak očistu provést? Vyrobte si zázračný nápoj z několika málo surovin.

Čisté a průchodné tepny jsou důležité pro správné fungování celého těla. Když si příliš nepotrpíme na zdravý životní styl, konzumujeme velké množství vysoce zpracovaných potravin a ani pohyb nám není moc blízký, začínají se v tepnách tvořit usazeniny. Ty jsou pak zodpovědné za vysoký krevní tlak a mohou vyústit až v nebezpečná onemocnění, jako je například trombóza či ateroskleróza. Je proto důležité tepny udržovat v co nejlepším stavu.

Jak připravit nápoj, který napomůže vyčistit tepny? Podívejte se na video kanálu Natural Cures na YouTube:

Jak udržet tepny čisté?

Na zdraví našich tepen se nejvíce podepisuje náš životní styl. Aby mohla krev tepnami správně proudit, je třeba konzumovat potraviny s nízkým obsahem nasycených tuků, cukrů a jednoduchých sacharidů. Stěžejní je také udržování zdravé váhy, zdržet se kouření, pravidelně cvičit, nevystavovat se stresovým situacím a udržovat si nízkou hladinu krevních cukrů.

Blahodárný nápoj tepny vyčistí

Ne vždy je ale možné dodržovat všechny zásady zdravého životního stylu, a tak se v našich tepnách mohou začít nečistoty usazovat. Naštěstí je můžete odstranit popíjením blahodárného nápoje, který si vychutnávali už naši předci. Jak ho připravit?

Česnek, citron a zázvor

Nápoj se připravuje z pouhých tří surovin – ze zázvoru, česneku a citronu. Zázvor je známý pro své protizánětlivé a antibakteriální účinky. Je plný vitamínů, minerálů a antioxidantů. Používá se proto hlavně při chřipkách a nachlazení, skvěle ale působí i proti žaludečním nevolnostem a umí stimulovat krevní oběh.

close info Shutterstock zoom_in Zázvor patří mezi nejlepší přírodní prostředky pro detox organismu

Podobně funguje i česnek. Ten kromě schopnosti regulovat krevní tlak také podporuje zdraví kostí a mozku.

A nakonec citron. Citron je dokonalým zdrojem vitamínu C. Vitamín C mírní riziko vzniku hned několika srdečních onemocnění tím, že snižuje hladinu cholesterolu v krvi, snižuje vysoký krevní tlak a posiluje cévy a kapiláry.

Výroba nápoje

Na přípravu nápoje budete potřebovat 3 stroužky nasekaného česneku, 5 silnějších plátků očištěného zázvoru, 1 celý nakrájený BIO citron a 2 hrnky vody. Vodu nalijte do hrnce a přiveďte ji k varu. Pak do ní přidejte česnek, zázvor, vymačkejte do ní šťávu z citronu a následně přihoďte i kůru. Nechte všechno vařit 5 minut, pak odstavte z plotny, přikryjte hrnec pokličkou a vyčkejte dalších 5 minut, aby mohly všechny složky do vody uvolnit své vitamíny a minerály. A pak už jen popíjejte. Konzumujte ideálně 1-2 šálky tohoto nápoje denně.

Zdroje: timesofindia.com, timesfood.com, family.my