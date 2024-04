Externí autor 23. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Stejně, jako se na filmovém plátně odehrávají dramata, odehrávala se i v jejich soukromých životech. Vztah Stelly Zázvorkové a Miloše Kopeckého by mohl být z fleku zfilmován jako bizarní rodinné drama o dvou milencích, kteří to neměli v životě jednoduché.

To, že se jedná o vztah vskutku netradiční, potvrdil teprve nedávno deníku Blesk synovec Stelly Zázvorkové. „Moc nechápu, jak spolu mohli vydržet. Teta mi jednou vyprávěla, jak ji Kopecký na nějakém zájezdu prohrál v šachu. To ilustrovalo jejich vztah. Vítěz si ji odvedl. Řekla Kopeckému, že když byl tak blbý a vsadil ji, tak ať si to užije! Miloš potom běhal po celém hotelu a tloukl hlavou do zdi,“ popisuje Jan nestandardní chování herce Miloše Kopeckého.

Zázvorková a Kopecký se seznámili v divadle Větrník, kde Kopecký tehdy nehrál, ale obsluhoval oponu a gramofon. Začalo to úplně obyčejně a vcelku s dobrými vyhlídkami. Mladí se do sebe zamilovali, začali spolu randit a Zázvorková otěhotněla. Tradiční vzorec však velmi záhy nabral netradičního směru. Před Kopeckým Zázvorkovou ostatně varoval už její maminka, který se budoucí ženich vůbec nepozdával.

Větší protiklady byste nenašli

To se ale nedalo říct o Stellině otci, který byl naopak z Miloše nadšený a chlapci častokrát společně vyráželi do víru města na večerní flámy. Už jejich samotná svatba byla poněkud zvláštní událostí. Díky dobové fotografii víme, že Kopecký vezl Zázvorkovou na invalidním vozíku. Za svědka jim byl herecký kolega a kamarád Vlastimil Brodský.

close info Facebook zoom_in Stella Zázvorková s Milošem Kopeckým a Vlastimilem Brodským jako svědkem v jejich svatební den.

To, že vztah nemá šanci dlouho vydržet, podkreslovalo spousta faktorů. Rozdílnější osobnosti a povahy, než Zázvorkové s Kopeckým, byste jen těžko hledali. Herečka byla plná energie, nadšená do života, každé ráno se probouzela s chutí a odhodlaná jít do všeho naplno. Oproti tomu Kopecký už tehdy trpěl psychickou poruchou.

Čím se jistě na potkání nechlubil a nebylo mu ke cti, byla skutečnost, že už v té době měl velkou slabost pro ženy a leckterá jeho tužbám neunikla. To, že Zázvorková byla v očekávání ho nijak netrápilo. Netrápilo ho ani to, že mladý manželský pár s miminkem na cestě v podstatě nemá střechu nad hlavou. Podle webu krajskelisty.cz Zázvorková netušila, že byt, ve kterém bydlí, není jejich.

Byt byl režiséra Petra Schulhoffa, který byl v té době v koncentračním táboře a když se vrátil, Zázvorková s Kopeckým se museli pakovat. V tu dobu už herečce definitivně spadly růžové brýle a ona tušila, že s manželem nebude jednoduché pořízení. Navíc kvůli jejich velkému pracovnímu vytížení neměli čas ani na svou dcerku Janu. Ta se často ocitala na hlídání u své tety, což nejspíš vedlo i k tomu, že se cítila odstrčená. A bohužel se to jala řešit tím nejnešťastnějším způsobem.

Manželé už byli rozvedeni a Zázvorkové se podařilo sehnat byt. Zdálo se tedy, že vše je na dobré cestě, dcerku konečně mohla mít u sebe. Jana se ale ani tak necítila dostatečně milovaná, a tak se rozhodla udělat strašlivou věc. Ačkoliv se mělo jednat pouze o výstrahu, kvůli nešťastným okolnostem to celé dopadlo tragicky.

Pokus o demonstrativní sebevraždu

Šestnáctiletá dívka na sebe chtěla demonstrativně upozornit tím, že se pokusí o sebevraždu. Když byla sama doma, pustila si plyn, ale zároveň věděla, kdy se má maminka vrátit z divadla. Jenže zasáhl osud, Zázvorková se po skončení vystoupení zapovídala s kolegyní Natašou Gollovou a domů dorazila později. A pozdě i na to, aby svou milovanou dceru zachránila.

Obrovskou tragédii nesli oba dva rodiče těžce a byli přesvědčení, že Jana se ve skutečnosti zabít nechtěla. Kopecký se poté zamýšlel i nad tím, že by mohla zdědit psychickou poruchu po něm. To, že se s Janinou smrtí zdrcená herečka nikdy nevyrovnala, dokazuje i fakt, že až do své smrti měla na dveřích svého bytu „Zázvorková-Kopecká“. Což ostatně odkazuje i nato, že ať byl vztah s Kopeckým jakýkoliv, nejspíš ho velmi hluboce milovala.

Protože i přes fakt, že herec se pak zvládl oženit ještě třikrát, Zázvorková sice pár vztahů s muži měla, ale nikdy se s nimi veřejně nechlubila, a ani žádného stálejšího partnera neměla. Interpretuje to opět její synovec Jan: „Vždycky říkala, že ji Miloš poznamenal rukou mistra, jako Stradivari housle, a že už nebude nikdo lepší. S nikým nežila, nějaké vztahy měla, ale nikde to neventilovala.“

