Oblíbený zpěvák má na svém kontě má nestárnoucí hity jako Biely kvet, Dievčatá, Tvár nebo Možno sa ti zdá. Jeho songy si zpívají lidé napříč generacemi. Bohužel tato slavná a talentovaná osobnost už není mezi námi.

Patřil mezi nejoblíbenější a nejúspěšnější české a slovenské zpěváky. Jeho maminka byla Angličanka a otec Slovák. Zpíval jak v českém, tak slovenském i anglickém jazyce. Byl nejmladší ze tří sourozenců a jeho nejstarší bratr Jason pro něj byl obrovskou inspirací. Jako mladý hrál v různých rokenrolových skupinách a jeho mladší bráška k němu vzhlížel.

Bohužel Jason trpěl psychickými potížemi a v pětadvaceti letech spáchal sebevraždu. Smrt bratra poznamenala samozřejmě celou rodinu a nikdo nechápal, proč se k takovému činu odhodlal. Původně známý zpěvák vlastně vůbec nechtěl být hudebníkem a toužil po úplně jiném zaměstnání.

Chtěl být úspěšným fotbalistou

Ze všeho nejvíce snil o tom, že z něj bude úspěšný fotbalista. Měl k tomu také předpoklady. Prakticky od dětství miloval sport a fotbal hrál snad od chvíle, kdy se naučil chodit. Jeho nadání si všimnul i slavný hokejový útočník Jožo Golonka. Postupem času ale od kariéry profesionálního fotbalisty upustil a přemýšlel, že se stane jeřábníkem.

Přemýšlel ještě nad novinařinou, ale nakonec u něj převládla touha stát se zpěvákem. Měl obrovskou podporu ve své rodině a jeho tatínek sám navrhl, že by měl jít studovat uměleckou školu. Už v roce 1977 získal prestižní cenu Bratislavská lyra. V té době koncertoval s kapelou Modus, kterou ale záhy opustil.

Následně se dal na sólovou dráhu a podruhé získal Bratislavskou lyru v roce 1982 za píseň Nechodí. Byl natolik talentovaný, že jeho pěvecký um měl přesah i do zahraničí. Jeho písně milovalo především německé publikum. V ten samý rok, kdy podruhé získal Bratislavskou lyru, vyhrál také Zlatého slavíka.

V této anketě vítězil převážně Karel Gott a slavný zpěvák se stal po Waldemaru Matuškovi druhým umělcem, který dokázal porazit božského Káju. I přes veškeré úspěchy zůstal vždy pokorný a skromný. K jeho popularitě mu také pomohlo moderování hitparády Rhytmic. Jakmile dostal tuto pracovní nabídku, ani minutu se nerozmýšlel a okamžitě ji vzal. V té době byly totiž pro všechny zahraniční klipy velmi vzácné.

Jeho obrovským snem bylo nahrávání v londýnském studiu Abbey Road, které je spjato hlavně s legendární skupinou The Beatles. Díky jeho druhé manželce Katce, se mu jeho velký sen podařilo splnit. Zařídila mu tam nahrávání desky a zpěvák byl v naprostém šokem. O něčem takovém snil dlouhá léta a ono se to skutečně podařilo.

Nemoc a předčasná smrt.

Zpěvák měl dohromady tři děti ze dvou manželství. S první manželkou Helgou měl dceru Denisu a s druhou manželkou Kateřinou syna Davida a dceru Lindu. Jeho syn se rozhodl jít ve šlépějích svého otce a žije v Londýně, kde se také věnuje hudbě. Zpěváka a jeho druhou manželku dělil patnáctiletý věkový rozdíl a z toho důvodu svůj vztah tajili.

„Byla jsem realistická až pragmatická, uměla jsem si představit, že to nemusí dopadnout. Tajila jsem to i před rodiči. Možná i rok, protože obecná představa o showbyznysu je, že je zkažený. Dlouho to věděla jen moje kamarádka Markéta. A pak ještě kamarád, s nímž jsem šla za Mekym pro studentský časopis dělat rozhovor, který nikdy nevyšel," řekla po letech manželka pro Ona Dnes.

Jak čas plynul, tak jim ale bylo jasné, že jednou holt budou muset s pravdou ven. Kateřina se velmi bála, co na takový vztah řeknou rodiče. Nadšení rozhodně nebyli. „Nebyli rádi. Neznali ho, báli se, že s ním odjedu na Slovensko. Pak mi řekli: Tak ho přiveď. Meky byl hrozně nervózní, ale dopadlo to bezvadně. Dnes na něj máma nedá dopustit," svěřila se s historkou.

Společně strávili krásných 35 let života. Manželka Kateřina byla po boku svého milujícího manžela a známého zpěváka až do samotného konce. Stále netušíte, o koho se jedná? Geniálním hudebním fenoménem není nikdo jiný, než Miro Žbirka. Na věčnost bohužel odešel předčasně 10. listopadu 2021. Osudným se mu stal zápal plic.

