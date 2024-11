Externí autor 13. 11. 2024 clock 4 minuty gallery video

Když se turecký mladík rozhodl pro rekonstrukci svého domu, netušil, že se stane objevitelem jednoho z největších archeologických pokladů v dějinách lidstva. Za zdmi jeho sklepa se totiž ukrývalo starověké podzemní město pro 20 000 obyvatel.

Představte si, že bouráte zeď ve sklepě svého domu a náhle objevíte tajemné dveře vedoucí do podzemí. Přesně to se stalo v 60. letech obyvateli tureckého města Derinkuyu. To, co následovalo po jeho objevu, navždy změnilo pohled historiků na starověké civilizace a jejich schopnosti.

Náhodný objev století

Když se místní obyvatel pustil do běžné rekonstrukce svého domu, očekával maximálně pár překvapení v podobě staré elektroinstalace nebo prasklého potrubí. Místo toho narazil na něco, co vyrazilo dech archeologům z celého světa – vstup do rozsáhlého podzemního komplexu, který se později ukázal být největším podzemním městem na světě. Zpráva o jeho objevu se rychle rozšířila po celém Turecku.

Město jako mraveniště

Po objevu se do oblasti okamžitě sjeli archeologové z celého světa. To, co odkryli, předčilo veškerá očekávání. Pod zemí se nacházelo osmnáct pater sahajících do hloubky 85 metrů. Nešlo o žádné primitivní jeskyně – archeologové objevili propracovaný systém chodeb, místností a síní, které kdysi sloužily jako plnohodnotné město. Každé patro mělo svůj specifický účel a bylo perfektně přizpůsobeno potřebám tehdejších obyvatel.

Život v podzemním městě

V prostorách se nacházelo skutečně vše, co lidé k životu potřebovali. Archeologové objevili stovky obytných místností, kde kdysi žily tisíce rodin. V komplexu nechyběly ani školní prostory, kde se vzdělávaly děti starověkých obyvatel.

Součástí města byla řada obchodů a tržišť, kde probíhal čilý obchodní ruch. Obyvatelé si dokonce vybudovali vlastní vinařství, kde zpracovávali hrozny na víno. Pro hospodářská zvířata byly určeny prostorné stáje. Duchovní život se odehrával v několika chrámech a náboženských prostorách, které jsou dodnes obdivuhodně zachované.

Geniální bezpečnostní systém

Obyvatelé podzemního Derinkuyu mysleli především na bezpečnost. Město bylo projektováno jako dokonalá pevnost s prvky, které by obstály i v moderním opevnění. Systém úzkých chodeb byl navržen tak, aby v případě útoku mohl projít pouze jeden člověk, což značně usnadňovalo obranu. Každé patro pak bylo možné uzavřít masivními kruhovými kamennými dveřmi, které se daly ovládat pouze zevnitř. Tyto kamenné „zátky“ vážily až několik tun a v případě nebezpečí je bylo možné skutálet do chodby a tím ji zcela zablokovat.

Inženýři starověkého města vyřešili i problém s přísunem čerstvého vzduchu. Zhotovili důmyslný systém ventilačních šachet, které přiváděly vzduch i do těch nejhlubších pater. Tento systém fungoval tak dokonale, že i dnes, po tisících let, je v podzemí dostatek kyslíku pro návštěvníky, pro které je přístupných osm pater. V ostatních stále pracují archeologové.

Zásobování vodou pak bylo zajištěno systémem studní v různých hloubkách. Některé z nich byly záměrně vedeny tak, aby nebyly přístupné z povrchu. Tím se obyvatelé chránili před případným pokusem nepřátel otrávit jejich zdroje vody.

Nejpozoruhodnějším prvkem celého komplexu je osmikilometrový tunel, který spojuje Derinkuyu s další podzemní metropolí Kaymakli. Tento tunel sloužil nejen jako úniková cesta, ale také jako důležitá obchodní tepna.

Záhada původu města

Přesné stáří města však zůstává předmětem vědeckých debat. Někteří historici datují jeho vznik do 8. století př. n. l. a připisují jeho výstavbu Frýgům, kteří byli známí svými stavitelskými schopnostmi. Jiní odborníci se přiklánějí k teorii, že město vzniklo již v 15. století př. n. l. za časů Chetitů, kdy sloužilo jako útočiště před nepřátelskými nájezdníky.

V průběhu staletí město sloužilo jako úkryt různým skupinám obyvatel. První křesťané zde nacházeli bezpečí před římským pronásledováním. V době byzantské říše se sem uchylovali křesťané prchající před arabskými nájezdy. Ještě na počátku 20. století sloužilo město jako útočiště křesťanským menšinám v době Osmanské říše. Každá z těchto skupin zanechala v podzemním městě své stopy, které archeologové postupně odkrývají a dokumentují.

