Jak by vypadaly skutečné hvězdné války: Jak se chová střela ve vesmíru?

Hvězdné války

Foto: Shutterstock.com

Představme si, že se z nějakého důvodu ocitneme ve volném vesmíru, chráněni ve skafandru a máme u sebe zbraň. Chceme nebo potřebujeme vystřelit. Je to možné? A lze vůbec vést vesmírnou válku?

Ruční zbraně mezi hvězdami

Zbraň ve vesmíru lze v podstatě použít stejně jako na Zemi. Ve vesmíru, kde není kyslík, sice oheň nemůže hořet, ale dnešní střelivo obsahuje okysličovadlo, takže se střelný prach vznítí i ve vakuu a zbraň vystřelí. Výstřel bychom sice neslyšeli, ale „viděli“ ho. „Kouřová stopa z hlavně by byla jako koule, která se by se zvětšovala,“ řekl P. Schultz, astronom z Brownowy univerzity. Ale je tu problém. V prostoru bez atmosféry jsou velké rozdíly teplot. Pokud bychom byli v místě, kde působí žár slunce, zbraň by se mohla rozpálit a munice by explodovala. Naopak někde ve „stínu“ by zbraň byla tak studená, že by se zápalná vložka ani nevznítila, a navíc kovy při nízkých teplotách křehnou, můžou se „slepit“ a kohoutek zbraně by se nejspíš zaseknul.

Výstřel a další problém

Vznášíme se ve vakuu a vystřelit se nám podaří. Pokud bychom stříleli směrem k nějaké planetě, její gravitační pole by střelu vcuclo, nabrala by obrovskou rychlost a po zakřivené dráze by na ni doletěla. Pokud bychom ale stříleli na oběžné dráze a vodorovně, obletěla by planetu a vrátila se tam, odkud vyletěla. Takže bychom se teoreticky mohli střelit do zad. Kdybychom ale vystřelili do prostoru, střela by letěla vesmírem tisíce let, v podstatě navždy. „Střela se nikdy nezastaví, protože vesmír se rozpíná rychleji, než letí střela, takže by se nikdy nezpomalila,“ vysvětlil M. Cuk, astronom z Harvardovy univerzity. A pak je tu ještě Newtonův zákon. Síla, která by působila na střelu, by působila stejnou, ale opačnou silou na zbraň, a tedy na nás. Zároveň s výstřelem bychom „vystřelili“ i my, ale opačným směrem. Jakou rychlostí by záviselo na ráži a typu zbraně. Ale klidně i několik centimetrů za sekundu.

A hvězdné války?

Kultovní science fiction Hvězdné války zcela jistě předběhly svou dobu. Některé technologie z filmu se už staly skutečností, třeba robotické paže, průhledové displeje nebo hologramy. Jiné jsou reálné. Člověk může jednou přistávat na jiných planetách jako ve filmu, roboti za nás dělají už hodně práce, teoreticky by za nás mohli vést hvězdnou válku. Ale potřebovali bychom hodně rychlá vesmírná plavidla. Rychlost světla je 299 792 458 metrů za sekundu, i tak mu trvá sto tisíc let, než z naší galaxie dolítne do jiné. Pro urychlení cestování mezi hvězdami by člověk nejprve musel vyřešit červí díru. Pak je tu čas. Ve vesmíru plyne jinak než na vesmírné lodi. Museli bychom mít nějaký přístroj, abychom stálý čas zafixovali. Jinak bychom se obrazně mohli vydat do bitvy s nepřítelem příliš pozdě nebo naopak. A ještě jsou tu zbraně. Potřebovali bych také nějaké světelné meče, nebo podobnou zbraň, nebo být skutečně velmi dobří střelci, aby nám vystřelené nábojnice nelítaly vesmírem. Skutečná hvězdná válka by nejspíš vypadala jako ta sci-fi. Hvězdné války by byly možné, ale na to nemáme technologie. Takže doufejme, že alespoň ve vesmíru bude pár generací klid.

