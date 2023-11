Zbyněk Drda, blonďatý vítěz třetí řady SuperStar, si získal srdce fanoušků svou skromností a hlasem jako zvon. Od svého triumfu však prošel zajímavou životní cestou. I přes začáteční naděje na slibnou kariéru po výhře v soutěži, se ocitl na křižovatce a rozhodl se jít jinou cestou. Jakou?

Po výhře v SuperStar se Zbyněk snažil prosadit v hudebním světě, ale konkurence byla veliká. Nakonec se raději stáhl do pozadí. Jeho delší blond vlasy a nevinný úsměv si získaly srdce mnoha fanoušků. Časem se zpěvákův vzhled však začal proměňovat a dnes byste sympatického Zbyňka možná nepoznali. Co mu však zůstalo je jeho skromnost a klidný přístup k životu, vlastnosti, které na něm většina obdivovala.

Podívejte se na rozhovor s ním před 5 lety:

Zdroj: Youtube

Zpěv miluje, ale živí se produkcí

Zpěv zůstal ve Zbynkově srdci hluboce zakořeněn, musel ale vymyslet něco, čím se uživí. Doba covidové pandemie se dotkla všech a mnoho lidí se ocitlo na životní křižovatce. I Zbyněk musel vymyslet, jak se uživí. Kromě hudby se začal věnovat produkci, pustí se do rekonstrukce pražského bytu a začal jej pronajímat. Jeho sny se malinko proměnily, v posledních letech je pro něj hlavní najít klidné místo na okraji Prahy, kde by mohl spokojeně žít a odpočívat.

Ve svých 36 letech, je Zbyněk úspěšný, i když trochu jinak, než si jako účastník pěvecké soutěže vysnil. Na zpěv rozhodně nezanevřel, ovšem živí se právě již zmíněnou produkcí akcí. Cestuje po festivalech v zahraničí, věnuje se produkci koncertů a našel v tomto oboru nový životní impuls. S úsměvem říká, že i když je zpěv jeho koníčkem, jeho hlavním zdrojem obživy je právě produkce.

Jak se dívá na SuperStar dnes?

Zbyněk, který kdysi populární soutěž vyhrál, na ni s odstupem času pohlíží s nostalgií. Říká, že to byla skvělá škola, ale nikdo nás nemůže připravit na to, co následuje. Přestože je hudba dodnes jeho koníčkem, na současné hudební talenty nebo nové série SuperStar se nesoustředí. Jak sám řekl, ani nemá doma televizi. Když se však dostane na kulturní akce, rád podpoří mladé umělce.

Zbyněk Drda je nejen hlasem, který oslnil v soutěži SuperStar, ale také člověkem, který se nebojí nových výzev. A jak dnes vypadá?

Zbyněk Drda v roce 2022

Kdysi nenápadný blonďák od té doby zmužněl, chytil příležitost za pačesy, ale neztratil nic ze své pokory a skromnosti.

