Slovenská herečka Zdena Studénková zřejmě našla recept na elixír mládí. Nebo minimálně přestala stárnout. Ačkoliv jí bude za pár dní sedmdesát let, vypadá nadmíru krásně. Jaký je její recept na věčné mládí? Herečka se nestydí přiznat, že když už nepomůže příroda, nebojí se jít pod skalpel.

Je více než jasné, že herečku živí tvář. Obličej zkrátka prodává, a tak není divu, že mnohé celebrity, které přestanou být spokojeny s ranním pohledem do zrcadla, začnou vymýšlet, jak neúprosnou matku přírodu obelstít, a nebo alespoň trochu pozdržet. Výjimkou není ani Zdena Studénková, která je permanentně „naložená“ v nějakých krémech a olejíčcích. Ale trpělivost růže přináší a Zdena skutečně jako růžička vypadá. Její tvář je už na první pohled hebká a svěží.

Nic není ale zadarmo, herečka se velmi hlídá i co se týče stravy a samozřejmě pravidelně cvičí. Když se už bavíme o věcích, které nejsou zadarmo, nejsou to právě ani ty varianty, kdy už zkrátka jen střídmě jíst a pravidelně cvičit nestačí. Zprvu nejspíš každý sáhne po krémech a olejíčcích, pak sáhne po dražších krémech a olejíčcích, a když ani to už nepomáhá, nezbývá, než zvednout telefon a objednat se na estetický zákrok.

I Zdena Studénková se přiznala, že už nějaké takové podstoupila. „Mám spravené oči, podstoupila jsem plastiku očních víček. Nestydím se za to a nevidím v tom problém. Je to v současné době běžný zákrok, jako je třeba operace slepého střeva. Jen lidé se tváří stále strašně puritánsky. Že jsem si nechala ufiknout malinko kůže, co je na tom?“ uvedla herečka, která také pravidelně chodí na botox.

Díky botoxu se nepotí a kyselina jí omladila ruce

„Je to už asi tři roky, co si nechávám pravidelně před létem píchat botoxové injekce do podpaží. A všem bych to vřele doporučila! Je to výborná prevence proti pocení, především když máte kontaktní práci jako já,” pochvaluje si vybraný zákrok herečka, která ve své práci často obléká i dobové kostýmy, tya mohou být na nošení velmi nepříjemné. Díky botoxu v podpaží je ale Studénková stále „v suchu“. Další zákrok, kterým si „vypomohla“, je omlazení rukou, kdy lékaři člověku vpíchnou pod kůži kyselinu hyaluronovou.

Zdena Studénková už delší dobu spolupracuje s jednou klinikou estetické medicíny, které se svěřily do péče i další celebrity jako například Lucie Bílá nebo Simona Krainová. Ačkoliv se takovýchto zákroků herečka nebojí a nebrání se jim, v jedné věci má ovšem jasno. Na prsa by si sáhnout nenechala. I přesto je herečka se svým poprsím spokojená a radši než skalpel v tomto případě zvolí správné prádlo.

Už přes 30 let má o 17 let mladšího partnera

Ať už ale podstoupí jakýkoliv zákrok, který uklidní její pohled do zrcadla, není pochyb, že by byla krásná i bez něj. Zdena Studénková má zkrátka dobré geny, a i ve svých sedmdesáti letech vypadá naprosto báječně. Leckterou čtyřicátnici by mohla hravě strčit do kapsy. Ostatně toho je živoucím důkazem, protože už přes více jak třicet let tvoří pár s o sedmnáct let mladším slovenským dirigentem Branislavem Kostkou.

Na Slovensku byste jen těžko našli dokonalejší a krásnější pár, než je Studénková s Kostkou. A to jim ze začátku moc lidí nefandilo. Když se totiž tihle dva potkali, Kostka byl sotva dospělý a Studénková byla vdaná. Lásce ovšem člověk neporučí, takže se herečka rozvedla, čímž začal její krutý boj jak s veřejností, tak s rodinou.

„Celá rodina tvrdila, že jsem se zbláznila. Moje máma dokonce prohlásila, že dokud u mě bude Braňo bydlet, tak ke mně nikdy nepřijde. Trvalo dva měsíce, než se s tím smířila,“ zavzpomínala na krušné časy ze začátků jejich vztahu. Zde je ovšem vidět, jak se lidé mohou mýlit, protože pár tvoří dodnes a vypadají i po tolika letech nadmíru spokojeně.

„Kdybych měla mít o deset let staršího muže, asi bych to nezvládla, určitě bych stárla mnohem rychleji. Na mladých se mi líbí to jejich nadšení i ty hlouposti, které občas tropí,“ říká Studénková, která vedle Kostky skutečně omládla a leckterá žena by jí to mohla závidět. Jak její vizáž, tak Kostku.

