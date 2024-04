Když se řekne Sladké mámení, jedná se o film S tebou mě baví svět. Tři rodiny, kupa dětí. Tři ženy s různými filmovými osudy. Dvě běžné, nad míru tolerantní mámy, ale jedna kočka, svůdná Gábina s kariérou zpěvačky. Zdenu Studenkovou známe nejen z komedie století, ale i z filmu Anděl s ďáblem v těle.

Tato herečka je totiž opravdu nesmírně krásná. Fakt, že jí je už 69 let, na tom nic nemění. Není proto divu, že se stala historicky nejúspěšnější účastnicí divácké ankety OTO – Osobnost televizní obrazovky.

Život s krásou

Zdena Studenková se narodila v květnu 1954 v Bratislavě. Nejprve studovala fotografii na střední uměleckoprůmyslové škole, pak ale přešla na herectví na VŠMU. Dodnes si nese titul nejpopulárnější slovenské herečky a nestárnoucí krásky. Tak to ale zprvu nevypadalo.

Zdena se narodila do chudých poměrů, protože její otec byl politický vězeň. Její spolužáci jí to často připomínali, ale Zdenu to naopak učinilo silnější. Chtěla se prosadit. A k tomu jí pomohla nejen její krása, ale i nesporný talent.

Po skončení studií byla členkou činohry Nové scény v Bratislavě, pak přešla do Činohry Slovenského národního divadla.

Byla velmi aktivní – hrála ve filmech, inscenacích i seriálech, věnovala se i zpěvu a vydala hudební album. Objevovala se i v muzikálech, protože dobře zpívá. Ostatně zpěvačku ztvárnila i jako Gábina v komedii století. Tam i českému publiku učarovala její neskutečná krása. Připomeňme si ji:

Zdroj: Youtube

Filmová dráha

Kromě filmu S tebou mě baví svět je filmografie této herečky velmi bohatá. Poprvé se objevila ve filmu Motiv pro vraždu, když jí bylo dvacet let. Pak hned následovala Gábina, kterou ale ve skutečnosti nazpívala Helena Vondráčková. „Já jsem v tom filmu měla tu nejmenší hereckou plochu, ale díky písničce Sladké mámení jsem se lidem zapsala do paměti. Za její úspěch ovšem vděčím Helence Vondráčkové,“ říká Studenková.

V poslední době se objevuje i v seriálech, jako jsou Ordinace v růžové zahradě, První republika, Rodinná pouta, Temný kraj, Pán profesor či Dunaj, k vašim službám. Hraje v Čechách i na Slovensku.

K nejslavnějším filmovým rolím, kterých jsou desítky, patří Manžel na hodinu, Hodina tance a lásky, Šípková Růženka a samozřejmě tři filmy Anděl svádí ďábla, Anděl s ďáblem v těle a Anděl se vrací.

Andělská Zdena Studenková

Andělská Zdena Studenková si zahrála nejprve ve filmu Anděl s ďáblem v těle (1983). Děj je zasazen do Zámečku Riviera, kde se baví pánové z vyšší společnosti. Hodinový hotel vede Gábi Stolařová, madam, která zde zaměstná studentku Renátu, jíž hraje právě Studenková. Gábi ví, že tato přitažlivá kráska jí může znásobit kšefty. To se i stane, ale Renáta dosáhne mnohem víc.

V pokračování filmu Anděl svádí ďábla (1988) je Renáta už bývalou prostitutkou. A Riviéru vlastní. Díky chytrému sňatku za bankéře tak Renáta dokonce sesadila i Gábi, bývalou majitelku tohoto podniku, která je „pouze“ ředitelkou. Ta to ale nechce nechat jen tak a hodlá se pomstít. Na Zdenu Studenkovou nasadí kalibr nejvyšší – bohatého muže, který ji má svést…

Třetí díl, Anděl se vrací, je pak spíše dokument sestřihaný z obou předchozích děl, a to díky jejich úspěchu.

Herečka nestárne!

Zdena Studenková jen dokazuje, že věk je skutečně jen číslo. Jak vypadá po čtyřiceti letech od „Andělů“? nevěřili byste:

close info TASR / Profimedia / TASR / Profimedia zoom_in Zdena Studenková dnes

Zdena nemá problém podělit se s receptem na krásu. Přiznává i estetické zákroky, ale trvalost svého vzhledu připisuje i jistým pravidlům ve stravování a v trávení volného času. Poslouchá vážnou hudbu a používá dobrou kosmetiku.

„Je trochu směšné pokládat ve 21. století estetické zákroky za výjimečné a přikládat jim nějakou váhu. Myslím si, že každá žena chce zůstat co nejdéle přitažlivá a působit upraveně. Těch, které tvrdí opak, je mi vlastně líto,“ dodává ke svému vzhledu.

A taky říká, že by nikdy neodešla z domu bez snídaně! Zkrátka o sebe pečuje a pro estetické zákroky volí jako alergik jen prověřené kliniky a salony. Cvičí a ráda vaří, vydala dokonce dvě kuchařky.

Za nejdůležitější ale považuje vnitřní spokojenost: „Skutečně není nad vnitřní spokojenost. Snažím se o naplnění vztahu s mým partnerem Brankem a už sedmadvacet let se mi daří – asi tou dobrou kuchyní – udržet ho v našem společném životě. Také by člověk asi neměl mít vyšší očekávání od nabídky práce. Velmi ráda se občas nabídky vzdám, když pro mě nemá žádný přínos. Jsem v práci velmi náročná jak na sebe, tak na okolí, a s povrchností některých dnešních produkcí se nedokážu smířit,“ doplňuje.

Zkuste to, můžete vypadat jako ona.

Zdroje: www.topky.sk, www.krajskelisty.cz, www.csfd.cz, cs.wikipedia.org