Kdo by si nepamatoval na popeláře Frantu z populárního seriálu České televize Most!, kterého ztvárnil Zdeněk Godla. Sympatický neherec nicméně právě na svou nulovou zkušenost se showbyznysem nejspíš doplatil. Ačkoliv očividně peníze měl, nesplácel dluhy, které si za léta nasekal.

Ke konci minulého roku se na facebookovém profilu Zdeňka Godly objevilo šokující oznámení. „Tak ode dneška končím, ukončuji veškeré natáčení a jdu zpět do práce. Ať mám klid od médií, už nechci mít nic s herectvím. Herec nejsem a nikdy nebudu,“ napsal seriálový popelář Franta a dodal, že už nechce být na očích široké veřejnosti.

„Že je to konec, mi je líto, ale už nemůžu dále pokračovat. Omlouvám se touto cestou známým, fanouškům, co mi zbyli. Už o mně neuslyšíte. Nikde mě nebude vidět. Děkuji všem za vše, sbohem,“ rozloučil se tedy nejspíše nadobro Godla. Příspěvek, který posléze zmizel, nicméně stihla zachytit mnohá média, a tak bylo skandální ukončení kariéry na světě.

Peníze měl, ale dluhy neplatil

Proč skandální? Důvodem odchodu Zdeňka Godly do předčasného celebritího důchodu je nejspíše více než zřejmý. Už dlouho se vědělo o tom, že herec má spoustu dluhů, navíc se ukázalo, že je zřejmě nesplácí, i když k tomu prostředky měl. „Případ pana Godly je výjimečný v tom směru, že on měl příjmy na splácení dluhů, ale stejně je nesplácel,“ sdělil webu extra.cz jeho insolvenční správce.

Web dále uvádí, že medializace celého jeho finančního stavu nicméně nebyla tou hlavní příčinou, proč se to celé takto zvrtlo. Godla zkrátka nebyl dostatečně finančně gramotný na to, aby byl dluhy schopen splácet, a tak to dospělo až do fáze, kdy na všech jeho devatenáct exekucí, soud zrušil insolvence, a herec tak musel opět začít platit.

Godla s manželkou údajně také nereagovali na to, když jim soud poslal výzvu, aby zjistil, zda jsou schopni jednorázově splatit téměř půl milionu korun dlužný z roku 2021, případně alespoň platit měsíčně 38 200 korun, k čemuž se právě v minulosti zavázali. Není divu, že Godla s médii vůbec nekomunikoval, na veřejnosti si tímto skandálem utrhl už tak pořádnou ostudu.

Přestěhoval se a shání auto

Později se sám rozhodl tedy s herectvím seknout, vrátit se ke své původní práci a vzít do ruky krumpáč a lopatu. Nicméně ani toto nemělo dlouhého trvání, Godla opět začal točit a hrát v seriálech. „Zdravím lidičky moje zlatý, nějaké auto, co by mě dopravovalo do Ordinace, jelikož to moje je po nehodě a skončilo na vrakovišti, tak se nemám jak dopravovat do Ordinace. Na další natáčení jezdím také na Slovensko, pokud by jste někdo měl auto na víc, který ještě poslouží byl bych vám velice vděčný,“ citoval herce web blesk.cz.

Zároveň oblíbený neherec ještě dodal, že se stihl i přestěhovat, a to z Chomutova kousek k Jičínu. „Pokud někdo má auto, který mu zbytečně stojí, byl bych moc rád,” žádá Godla širokou veřejnost o pomoc při hledání vozidla, které by ho pohodlně dopravovalo na natáčení.

Než se Zdeněk Godla nachomýtl před kameru, nežil zrovna příkladným životem. Pět a půl roku strávil za mřížemi kvůli loupežnému přepadení, které zosnoval se svými kamarády. Pak se ale zařekl, že už se do vězení nikdy nevrátí. Že se rozhodl vydat na novou životní cestu potvrzuje i jeho odhodlání se přihlásit na casting režiséra Petra Václava do filmu Cesta ven. Václava Godla natolik zaujal, že mu pak nabídl i další role ve svých snímcích jako Skokan a Nikdy nejsme sami. Jeho nejslavnější rolí ale stále zůstává postava Franty v seriálu Most!, která ho proslavila doslova přes noc.

