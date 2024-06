Svou první roli získal před deseti lety v konkurzu na film Cesta ven. Zdeňka Godlu coby (ne)herce znají nejspíš jen příznivci seriálů, zejména Most! V něm měl sehrát milostnou scénu, které se děsil a prý kvůli tomu noci nespal. Měl také strach, že žena bude žárlit.

Před kameru nezvykle

Na svůj životopis, jak přiznává chomutovský rodák Zdeněk Godla (*25. května 1975), není zrovna pyšný. Změnit svůj život se rozhodl za mřížemi, kde si odpykával pětiletý trest odnětí svobody za ozbrojenou loupež. Velkou šanci dostal náhodou, když se v místě pošty, kde vykonával veřejně prospěšné práce, konal casting do filmu Cesta ven scénáristy a režiséra Petra Václava, který pojednává o sociálním prostředí romského etnika. Godla v něm získal roli Štefana.

Svým projevem zaujal režiséra natolik, že mu svěřil roli pasáka prostitutek ve svých dalších snímcích Nikdy nejsme sami a Skokan.

Most!

Díky těmto rolím si ho vybral režisér Jan Prušinovský do svého osmidílného seriálu Most! s podtitulem Mají se rádi, ale ještě o tom nevědí. Seriál premiérově uvedený v roce 2019 měl obrovský divácký ohlas a získal ocenění Českého lva v kategorii Nejlepší televizní seriál..

Godla v něm hrál cikána Frantu Gondeka, který pracuje jako popelář a stal se tak přes noc známým hercem. Cikán zde není myšleno nikterak hanlivě (problém s tím nemá ani herec), protože je zde s nadsázkou pojaté vážné téma nesnášenlivosti. Jak se uvádí na stránkách Filmové databáze, Most je místo „… kde se bojí bílí černých, hloupí chytrých, Češi Němců, muži žen, heterosexuálové transsexuálů, Mostečáci Litvíňáků. A všichni samoty.“ A právě slovo„transsexuál“ zamotalo Godlovi hlavu.

S pugétem po milostné scéně

Godlu během natáčení vyděsilo, že mu scénář předepisuje „líbačku“ a mazlení s polonahou ženou, která navíc ženou nebyla. Vůbec do té doby netušil, co slovo transsexuál znamená, ale to mu prý žena vysvětlila a děti se mu smály, že bude „teplouš“. On vůbec netušil, že půvabná herečka Erika Stárková, představitelka Dáši Říhové, která je původně Pavel Říha, změnila pohlaví jen před kamerou.

Celý štáb, režisér i herec Martin Hofmann, filmový Luděk Říha alis Luďa, bratr filmové Dáši, se prý na jeho účet bavili. Po natočení scény koupil manželce kytku, protože měl strach, aby to nebrala jako nevěru. Smála se. Jedna teta mu ale vlepila pořádnou facku, že je své ženě nevěrný, a dokonce veřejně.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Zdeněk Godla se svou ženou Janou po premiéře filmu Štěstí je krásná věc, kde ztvrárnil Patrika (2021)

Zdeněk Godla je téměř pětadvacet let ženatý a se svou manželkou Janou má tři děti. Dle dostupných zpráv se z Chomutova přestěhovali do obce poblíž Jičína. Příznivci televizních seriálů ho můžou znát z Ordinace v růžové zahradě. Jeho poslední rolí je Džeremy z Vrakuně ve slovensko-české komedii Villa Lucia (2023).

