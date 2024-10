Externí autor 6. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Oblíbený herec Zdeněk Godla (49), který se proslavil rolí Franty v kultovním seriálu Most!, prochází těžkým životním obdobím. Kvůli finančním problémům byl nucen se v téměř padesáti letech přestěhovat zpět k matce. Jak se dostal z výsluní do dluhové pasti?

Romský herec Zdeněk Godla se do povědomí široké veřejnosti dostal díky své nezapomenutelné roli Franty v seriálu Most! z roku 2019. K herectví se však dostal úplnou náhodou při veřejně prospěšných pracích v Chomutově, kde v tu dobu probíhal casting do filmu Cesta ven. „Přihlásil jsem se a dostal roli,“ vzpomíná Godla. Zaujal při tom režiséra Petra Václava, který jej následně obsadil i do dalších filmů – Nikdy nejsme sami a Skokan.

Jenže až Most! se stal okamžitým hitem a kulturním fenoménem. „Doslova mi změnil život. Najednou mě lidé poznávali na ulici, chtěli se se mnou fotit. Bylo to neuvěřitelné,“ říká Godla. Jeho postava Franty, cikánského kamaráda hlavního hrdiny, si získala srdce diváků svou autenticitou a humorem.

Po úspěchu v Mostu! se před ním otevřely nové herecké příležitosti. Objevil se například i v populárním seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. „Musel jsem se naučit spoustu lékařských termínů a postupů. Ale bavilo mě to.“

Dluhová past

Navzdory slibně se rozvíjející herecké kariéře se Zdeněk se svou manželkou ocitli v insolvenčním řízení kvůli dluhům přesahujícím tři miliony korun. „Nemáme dostatečné vzdělání a nerozuměli jsme všem aspektům naší finanční situace,“ přiznává Godla, který tak dluhy omlouvá. Jenže situace došla tak daleko, že se museli uchýlit k drastickému kroku - přestěhovat se ke Godlově matce. „Dlužníci se přestěhovali, dokonce do jiného kraje, než ve kterém až dosud mnoho let žili, aby jim odpadla část úhrady nájemného a snížili tak své náklady,“ uvádí insolvenční správce v oficiálních dokumentech.

Insolvenční správce se v dokumentech Godlových zastává a vysvětluje jejich situaci: „Vzhledem k základnímu vzdělání dlužníka je jeho příjem zcela přiměřený,“ píše a zdůrazňuje, že Godlova manželka je invalidní důchodkyně, což dále komplikuje jejich finanční situaci. Rodina tak nyní žije hlavně ze sociálních dávek. „Jsme nemajetní a nejsme nejmladší,“ vysvětluje Godla, který zároveň přiznává, že s vydělanými penězi příliš dobře nehospodařil.

Nové začátky

I přes těžkosti se však zdá, že se nevzdává. „Snažím se brát každou hereckou příležitost, která se naskytne. Věřím, že se z toho dostaneme.“ Překvapivým krokem v jeho kariéře tak byl jeho nedávný zápas v organizaci Clash of the Stars, kde se utkal s politikem Pavlem Novotným. Ačkoli zápas pro Godlu neskončil vítězstvím, ukázal svou odvahu a odhodlání. „Cítím ke Zdeňkovi obrovský respekt. Vážím si toho, že to vzal,“ prohlásil Novotný po zápasu. „Dobrý, akorát ty nohy. Nedal jsem to na nohy a neumím dýchat s tím, co se dává do huby,“ prohlásil s pár sprostými nadávkami.

Budoucnost v nejistotě

Přestože se rodina Godlových snaží svou situaci řešit, budoucnost zůstává nejistá. Insolvenční řízení pokračuje a bude záležet na rozhodnutí soudů, jak se k celé situaci postaví. Podporují ho fanoušci i kolegové z branže. „Zdeněk je neskutečně talentovaný a autentický herec. Věřím, že se z těchto problémů dostane a ještě ho uvidíme ve skvělých rolích,“ říká například režisér Jan Prušinovský.

