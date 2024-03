Jasmína Maurerová 17. 3. 2024 21:31 clock 4 minuty gallery

Ačkoliv se Zdeněk Junák narodil v Kroměříži, svůj život směroval do Brna. Televizní diváci si ho pamatují především jako četníka Ambrože z legendárního seriálu Četnické humoresky, jeho parketou je ale také dabing, kdy propůjčil hlas například teleshoppingovému bohovi Horstu Fuchsovi.

Tatínek chtěl mít z malého Zdeňka potravinářského chemika, stejně, jako byl povoláním on. Ale budoucí herec projevoval svůj talent už útlého dětství, a tak se kariéra podle otcova vzoru nekonala. Junák vzpomíná na své hodiny tělocviku, kdy svůj nedostatek talentu pro různé sporty řešil právě humornými výstupy, kdy kolikrát předstíral třeba i úraz. Jeho cesta tedy po škole vedla na brněnskou JAMU.

Od té doby je Junák Brňák jak poleno a na toto město nedá dopustit. „Jsem zemitý Moravák tělem i duší, jsem moravský Slovák. Miluju kavárny, vinárny, mám rád Špilberk, Petrov, rád si zajdu na přehrady. Mám taky strašně rád lidi, ti mě inspirují, tak si sedám do parků nebo na náměstí,“ pochvaluje si své současné bydliště Již více než třicet let zde působí v Městském divadle.

Kvůli roli v Četnických humoreskách musel přibrat

Do povědomí se nicméně dostal hlavně díky roli v legendárním seriálu České televize Četnické humoresky. Ten pojednává o pátrací stanici na brněnském venkově za doby první republiky. Zde ztvárnil roli četníka Ambrože. „Víte, já mám v životě opravdu štěstí. Původně se to mělo natáčet jinde, ale shodou několika náhod to takhle vyšlo a režisér Antonín Moskalyk si mě a další herce odsud vybral,“ vzpomíná na natáčení Junák.

Že to byla jeho vysněná role herec dodává v zápětí. Nejen, že se natáčelo v jeho milovaném Brně, ale ještě na něj měl režisér jeden speciální požadavek, kterému herec velmi rád vyhověl. „Chtěl po mně čtyři kila navrch. Takže vysněná role! Já totiž projdu kolem masny a mám šest kilo nahoře,“ vypráví herec se smíchem.

Režisér seriálu Antonín Moskalyk sháněl totiž někoho korpulentního do kuchyně, ale do ideálního vzezření přeci jenom podle Moskalyka ještě Junákovi pár kilo chybělo. K tomu si navíc musel oholit hlavu i vousy. S tím neměl Junák problém, protože když by přišlo na souběžné natáčení v divadle, nebyl problém si obojí nalepit.

Seriál už při svém prvním vysílání sklízel obrovský ohlas, diváci jej milovali. Stejně jako milovali jeho představitele, a tak se často stávalo, že Junáka někdo poznal na ulici. „Je to krásný, ale já dodneška nevím, jak reagovat, červenám se jak pivoňka,“ rozpakuje se i dnes sympatický umělec.

Zdeněk Junák a Horst Fuchs

Protože i jeho hlas zní velmi libozvučně, nevyhnul se mu ani post dabingu. Propůjčil ho například agentovi s povolením zabíjet, legendárnímu Jamesi Bondovi v podání Seana Conneryho, Ottfiredu Fischerovi z německého televizního seriálu Big Ben a v neposlední řadě králi na poli teleshoppingu, nedávno zesnulému Horstu Fuchsovi. V roce 2023 získal za dabing cenu Františka Filipovského.

Slýchat jste ho mohli ale i z rádia, na Českém rozhlase 2 Praha moderoval pořad Písničky od srdce, který vždy uváděl větou „Tož moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka!“ a po dobu koronavirové pandemie promlouval k seniorům v pořadu Na klidné vlně, aby jim alespoň do jisté míry nahradil nějaký kontakt s okolím.

Dnes je Zdeňku Junákovi už dvaasedmdesát let a kromě toho, že se pořád otáčí na jevišti, je také spokojeným dědečkem. Má dvě vnoučata Sebastiana a Sabinu. Ta už od útlého věku prý projevují zájem o kulturu, a to hlavně jeho vnučka. „Sebastián hraje baseball, Sabinka teď začala s babičkou chodit do divadla a krutibrko, chce místa zrovna do první řady, kam se nejhůř shání lístky,“ směje se rozmaru malé holčičky na oko rozlícený dědeček Junák.

Na to, jak Zdeněk Junák vypadal jako mladý, se podívejte v naší galerii.

Zdroje: cs.wikipedia.org, region.rozhlas.cz, csfd.cz